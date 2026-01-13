Palos de la Frontera (Huelva) se prepara para la visita de Felipe VI para presidir los actos del Plus Ultra

Reunión de coordinación ante la visita de Felipe VI a Palos de la Frontera. - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Palos de la Frontera (Huelva) ultima los preparativos para la visita del rey, Felipe VI, al municipio el próximo 22 de enero para presidir los actos conmemorativos del centenario del histórico Vuelo del Plus Ultra, una gesta que en 1926 unió España y Argentina y situó a la aviación española en los anales de la historia, evocando el espíritu descubridor de los hermanos Pinzón.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el Consistorio está trabajando "intensamente" en los preparativos de esta celebración, en coordinación con la Casa Real y el Ejército del Aire, dentro de una planificación que comenzó hace años y que se intensifica en estas semanas previas.

Esta visita se enmarca en "un acontecimiento de enorme relevancia histórica y cultural" que contará con un amplio programa de actividades a lo largo de todo el año.

La alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, ha invitado a toda la provincia de Huelva a unirse a las celebraciones del centenario. Y es que en 2026, se cumplirán cien años del vuelo que realizara el emblemático hidroavión Plus Ultra entre Palos de la Frontera y Buenos Aires (Argentina).