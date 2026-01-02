Palos (Huelva) inicia una nueva edición de la Feria de Videojuegos con todas las novedades del sector

Feria de Videojuegos de Palos de la Frontera (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRONTERA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

La Carpa de la Juventud de Palos de la Frontera acoge una nueva edición de la Feria de Videojuegos. Durante los días 2, 3 y 4 de enero los amantes de la tecnología, de todas las edades, tienen una cita para dar rienda a sus destrezas con los mandos y demostrar que son los mejores en juegos como el FIFA 2026 o Mario Kart.

Según ha indicado el Ayuntamiento palermo en una nota de prensa, organizado por el Consistorio, dentro de su amplio programa de actividades navideñas, la Feria del Videojuego es la mejor manera de comenzar el año para los gamers palermos. Un espacio para compartir con los amigos trucos, experiencias y participar en las diferentes competiciones.

Se han instalado casi una veintena de puestos de videojuegos con la última tecnología del sector, ofreciendo a los participantes la posibilidad de disfrutar de la realidad virtual y los videojuegos más novedosos del mercado. Como, por ejemplo: el FIFA 26, Dragon Ball, Super Smash Bros, Call of Duty o el juego de bailes Just Dance.

Durante los tres días y en horario de 12,00 a 14,00 y de 16,00 a 20,00 horas, además de jugar, los visitantes podrán participar en los diferentes torneos de videojuegos. Una actividad con gran éxito en años anteriores y que en esta ocasión se ha visto ampliada debido a la gran demanda de participación.

La alcaldesa del municipio, Milagros Romero, ha destacado el "gran abanico de actividades y eventos que disponen los jóvenes palermos para disfrutar de estas fiestas en el municipio". "Es un placer ver cómo en cada acto el pueblo se vuela con sus tradiciones, incluidas estas más actuales", ha señalado.

La Feria de los Videojuegos convivirá en el mismo espacio con la pista de patinaje sobre hielo y con las sesiones diarias de cine infantil, que se proyectarán gratuitamente en la Casa de la Cultura, a escasos metros de la Carpa de la Juventud en este fin de semana.