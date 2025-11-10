Paradela resalta el potencial minero de Huelva y el Valle Andaluz del Hidrógeno como eje estratégico para Andalucía

Archivo - El consejero de Políticas para la Industria y la Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha destacado este lunes el papel estratégico de la minería andaluza y onubense para la transición energética y la autonomía europea en materias primas.

En declaraciones a medios durante la primera jornada del I Foro Nacional de Minerales Críticos en Huelva, Paradela ha señalado que Andalucía cuenta con 458 explotaciones mineras activas y con indicios de 22 de los 34 minerales críticos definidos por la Unión Europea, muchos de ellos en la provincia de Huelva. Según el consejero, la investigación y exploración de estos recursos permitirá, con el tiempo y las autorizaciones pertinentes, desarrollar futuros proyectos mineros en la comunidad.

Paradela ha enmarcado de igual forma la importancia de la colaboración entre las tres áreas de su consejería --industria, energía y minería-- y ha destacado el potencial de Huelva como eje clave en la minería andaluza. "Este congreso pone de nuevo el énfasis en ese potencial tan grande que tiene Huelva", ha afirmado, agradeciendo la participación de la consejera de Industria de Galicia, María Sol Lorenzana, y de otros representantes institucionales, como el presidente de la Diputación y el delegado del Gobierno en Huelva.

En relación con el Valle Andaluz del Hidrógeno, Paradela ha explicado que el proyecto ha completado todos los pasos necesarios en el ámbito autorizatorio y que la compañía promotora prevé colocar la primera piedra en el primer trimestre de 2026. Ha subrayado así que se trata de un proyecto "tremendamente ambicioso", con una inversión prevista de 4.000 millones de euros y un potencial de generación de empleo significativo.

El consejero también ha abordado la infraestructura eléctrica en Andalucía, señalando que solo un 23% de las solicitudes de la comunidad se contemplan en el borrador de planificación de redes de alta tensión, y que el 52% de lo previsto procede de planificaciones anteriores. No obstante, ha asegurado que los proyectos mineros y de hidrógeno en Huelva cuentan con la potencia eléctrica necesaria para su desarrollo, mientras que las principales carencias se sitúan en otras provincias andaluzas.

Paradela ha concluido destacando la oportunidad que representan los recursos mineros andaluces para la industria, la energía y la transición hacia un modelo productivo más sostenible, así como la labor de su consejería en impulsar y coordinar estas iniciativas en todo el territorio.