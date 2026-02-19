Paradela señala que 18 proyectos de Huelva dependen de planificación eléctrica y espera que Gobierno acepte alegaciones

Archivo - Imagen panorámica del Polo Químico de Huelva. - AIQBE - Archivo

HUELVA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha destacado este jueves que 18 proyectos industriales de Huelva, "muchos de ellos relacionados con el hidrógeno verde y sus derivados", dependen de la planificación eléctrica del Gobierno, por lo que "no tendrían garantizada la viabilidad sin que estas alegaciones presentadas por la Junta se atiendan por parte del Gobierno".

A preguntas de los periodistas antes de celebrar el Día de la Industria de Andalucía en Huelva, el consejero ha señalado que la planificación eléctrica es "un tema capital", porque "sin energía no hay progreso ni crecimiento para ningún territorio".

"Estamos inmersos en el debate en relación a una nueva planificación, pero los plazos se están dilatando mucho, porque que las comunidades autónomas enviamos nuestras propuestas en marzo de 2024 y que prácticamente dos años después lo que estamos es todavía viendo cómo queda esa fase de alegaciones", ha abundado.

En este sentido, el consejero ha remarcado que Andalucía "merece más", porque "parte de un 40% menos de densidad de infraestructura de transporte eléctrico" y porque "está aportando un caudal inmenso de energías renovables al conjunto de España, un 25% de manera consistente en los últimos tres años, pero un 39% en el último año".

"Por eso alguna vez se llegó a afirmar incluso que realmente sin el papel de Andalucía la transición energética a nivel nacional no estaría ocurriendo. Es el momento de corregir esa situación, otorgándole a Andalucía un peso importante en la planificación", ha abundado.

Al respecto, ha mostrado su preocupación por el borrador que indicaba "menos del 12% de lo previsto en total España, cuando por población sería el 18%, por consumo eléctrico sería el 15% y partiendo de una situación de déficit, lo lógico sería sobreponderar a Andalucía".

Por ello, espera que las alegaciones de Andalucía "se atiendan" ya que en Huelva "hay 18 proyectos industriales, muchos de ellos relacionados con el hidrógeno verde y sus derivados, que no tendrían garantizada la viabilidad sin que estas alegaciones se atiendan".

"Todavía confiamos en que, por la fuerza de los hechos y de los argumentos y de la contundencia con la cual se están presentando estos proyectos de demanda industrial, el resultado final se atiende adecuadamente a Andalucía y singularmente a la provincia de Huelva", ha subrayado.

Por otro lado, el consejero ha aplaudido que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico haya resuelto provisionalmente los concursos de capacidad de acceso a demanda en los nodos eléctricos para los proyectos de Moeve y CirCular de Atlantic Copper, ya que es "un paso muy importante" para ambos proyectos.

"Celebramos la noticia como algo positivo, pero, en mi opinión, y así lo he hablado con la propia vicepresidenta tercera, se podría haber resuelto antes. El Gobierno de España decidió resolver todos los concursos al mismo tiempo, cuando nuestra opinión es que se podría haber ido haciendo proyecto a proyecto y habríamos ganado unos meses que habrían venido muy bien", ha concluido.