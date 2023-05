El Parlamento dilucida este miércoles el listado de comparecientes sobre la Proposición de Ley de regadíos de Doñana

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Proposición de Ley sobre los regadíos de los municipios al norte de la Corona Forestal de Doñana vivirá esta semana un paso más en su tramitación parlamentaria con la puesta en común de las propuestas de comparecientes de los cinco grupos para decidir el listado final de agentes sociales que desfilarán ante la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Cámara autonómica.

Las propuestas de los grupos superan el centenar de comparecientes para que expongan su visión de una iniciativa legislativa que promueven PP-A y Vox y con la que pretenden la conversión de suelos forestales en suelos agrícolas regables con aguas superficiales y que fueron excluidos en 2014 en el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío (PEOCFD) en Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado (Huelva).

Con ese título, con el cambio de calificación de los suelos, podrán acudir a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) a reclamar la concesión de un derecho para un uso privativo del agua, así como ambos grupos plantean la ejecución del trasvase de los 19,99 hectómetros cúbicos de la Cuenca del Tinto-Odiel-Piedras hacia la Demarcación del Guadalquivir, previsto en la Ley 10/2018, para satisfacer esa potencial demanda.

El PP-A ha pedido la de vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y a esa se añaden las de otras 18 personas, entre las que se encuentran técnicos, regantes, asociaciones ecologistas, productores y sindicatos.

El Grupo Socialista, que reclamó 33 comparecencias, precisó que no iban a proponer enmiendas parciales a la Proposición de Ley, al igual que el Grupo Por Andalucía. Entre sus propuestos aparecen el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, representantes de los municipios de la Corona Norte de Doñana, organizaciones agrarias, las comunidades de regantes, la comunidad científica, entre ellos, el director de la Estación Biológica, Eloy Revilla, la Cuenca Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedra, del Guadalquivir o la UNESCO.

En el caso del Grupo Parlamentario Vox ha demandado la citación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera y del el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, mientras precisaba que no serían sus únicas solicitudes.

El Grupo Por Andalucía presentó una propuesta de 25 personalidades, entre los cuales figuraban asociaciones como WWF España, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife, en su condición de integrantes del Consejo de Participación de Doñana; el director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla; el presidente de la Conferación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez; el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán; el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro; el director del Espacio de Participación de Doñana, Juan Pedro Castellanos Domínguez; el catedrático del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla, Leandro del Moral Ituarte; el agricultor y propietario de la finca Los Mimbrales, José Joaquín Aguirre; así como el sindicato CCOO-A; la Unión de Agricultores y Ganaderos (COAG Andalucia); o la Comunidad de Regantes Condado de Huelva.

El grupo Por Andalucía aclaró que no iba a presentar enmiendas a la Proposición de Ley, aunque pese a ello no renunciaba a proponer la comparecencia de agentes sociales, aun cuando estimaba la iniciativa "un disparate" que debería ser retirada, mientras que aclaró que no se opondría a una comparecencia de la de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra, Teresa Ribera.

Adelante Andalucía reclamó la asistencia de 21 personalidades, muchas de ellas coincidentes con las de Por Andalucía, como en los casos de WWF España, Ecologistas en Acción y SEO/Birdlife; del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; del secretario de Estado de Medio Ambiente; del director de la Estación Biológica de Doñana; del presidente del Consejo de Participación de Doñana; del catedrático Leandro del Moral; del agricultor y propietario de la Finca Los Mimbrales; o el sindicato CCOO-A.

NUEVA ADVERTENCIA DE LA UNESCO: PELIGRA COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Esta elección de las personalidades que desfilarán ante la Comisión de Fomento del Parlamento para proyectar su opinión sobre la Proposición de Ley de los Regadíos de Doñana acontecerá después de que la Unesco advirtiera el jueves día 25 que esta iniciativa legislativa "podría poner en peligro" el reconocimiento de Doñana como Patrimonio de la Humanidad.

La UNESCO ha avisado de que los cambios legislativos propuestos a nivel regional por la Junta de Andalucía a este plan son, por lo tanto, "contrarios a las solicitudes del Comité".

La próxima sesión del Comité del Patrimonio Mundial (Riyadh, Reino de Arabia Saudita, 10-25 de septiembre de 2023) examinará el estado de conservación del sitio y decidirá las medidas necesarias.

Estas medidas incluyen, entre otras, una nueva misión de seguimiento reactivo y, como último recurso, la posibilidad de inscribir el sitio en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro si el Comité del Patrimonio Mundial considera que las características esenciales del sitio "son amenazados por peligros determinados, específicos e inmediatos".

La UNESCO recordó que, en los últimos años, el Comité del Patrimonio Mundial ha advertido periódicamente sobre "la sobreexplotación del acuífero y sus posibles impactos en el sitio".

Ha señalado que la creciente desecación de las masas de agua de la tierra "afecta directamente a las poblaciones de aves acuáticas y se ve agravada por la excepcional sequía reciente, que pone en grave riesgo la excepcional biodiversidad del Parque Nacional de Doñana".