El patio del Ayuntamiento de Huelva volverá a acoger la pasarela 'Huelva Flamenca' los días 6, 7 y 8 de febrero

El patio del Ayuntamiento volverá a acoger la pasarela 'Huelva Flamenca' los días 6, 7 y 8 de febrero

HUELVA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dos desfiles han servido de anticipo para presentar en la tarde de este miércoles la decimoquinta edición de la pasarela 'Huelva Flamenca' que se celebrará los próximos 6, 7 y 8 de febrero en el patio del Ayuntamiento de Huelva. La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha presidido un acto en el que se ha dado a conocer el cartel que sirve de imagen a la nueva edición, realizado por el pintor David Morales.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación de Huelva y el Ayuntamiento de Palos de la Frontera, como patrocinadores, han arropado al Consistorio de Cartaya, municipio al que se dedica este año la pasarela 'Huelva Flamenca' acompañando al director artístico, Fernando Ponce y al representante de la Asociación de Artesanos y Diseñadores Onubenses de Moda Flamenca, Adomof, Adrián Fernández, que como organizadores del evento junto al Ayuntamiento de Huelva, han ejercido de anfitriones para agradecer la presencia de entidades colaboradoras.

Junto a ellos, han formado parte de la presentación un nutrido grupo de los más de 60 diseñadores que participan en la 15 edición de esta pasarela.

Así, Pilar Miranda ha señalado que la celebración del decimoquinto aniversario confirma que es "un proyecto sólido, maduro y con un enorme futuro por delante, que nació desde el sector, desde el talento y el esfuerzo de nuestros diseñadores y que hoy es ya una cita imprescindible en el calendario de la moda flamenca andaluza".

La alcaldesa ha agradecido a los organizadores "su compromiso con un sector que genera empleo, oportunidades y proyección para nuestra ciudad y nuestra provincia", al tiempo que ha puesto en valor también "el apoyo de las administraciones y entidades colaboradoras que respaldan esta pasarela y que demuestran que, cuando se trabaja juntos, los resultados son aún mejores".

Así, la alcaldesa ha señalado que Huelva Flamenca es "una plataforma de oportunidades, tanto para diseñadores consolidados como para nuevas promesas". "Y es especialmente ilusionante comprobar cómo el certamen de diseñadores noveles sigue siendo una auténtica cantera de talento, como demuestra la trayectoria de quienes hoy ya desfilan en igualdad de condiciones", ha remarcado.

Además, Miranda, que ha destacado también el carácter solidario, con desfiles a beneficio de las Hermanas de la Cruz y la obra social de la Hermandad de Emigrantes, ha animado a los onubenses "a disfrutar de esta nueva edición, apoyando a nuestros diseñadores y sintiéndonos orgullosos de un evento que ya es de todos, porque Huelva tiene historia, tiene tradición, tiene talento y tiene presente y futuro en la moda flamenca y eventos como este nos posicionan, sin duda, como una de las capitales de la moda flamenca".

La decimoquinta edición de la pasarela de Moda 'Huelva Flamenca 2026' organizada por la Asociación de Artesanos y Diseñadores Onubenses de Moda Flamenca (Adomof) se celebrará los días 6, 7 y 8 de febrero en el patio del Ayuntamiento de Huelva y participarán más de 60 diseñadores, con desfiles profesionales para presentar sus propuestas de cara a 2026.

Así, serán 26 desfiles individuales, dos colectivos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera y las Flamencas de la Provincia; el Certamen de Diseñadores Noveles HF26 y dos pases benéficos, ya que al tradicional de AJL Pepe Jiménez que volverá a destinar su recaudación a las Hermanas de la Cruz, se une este año el organizado por Adomof a beneficio de la Obra Social de la Hermandad de Emigrantes.

El cartel de la edición de este año es obra de David Morales, un artista plástico onubense con más de 30 años de experiencia, reconocido por su influencia en el arte a nivel nacional e internacional. Su compromiso con la enseñanza y su estilo único lo establecen como un referente para las nuevas generaciones de artistas. Entre sus reconocimientos destaca el Primer Premio Nacional de Pintura en 1996.

David tiene experiencia en carteles para eventos significativos, como el 'Festival de Cante Flamenco de Moguer' y las fiestas patronales de San Sebastián en 2023. Su propuesta, según el propio autor "es una obra con un estilo muy personal, que deja la puerta abierta a la interpretación colectiva".

En esta edición, los Premios Flamenca 2026, se otorgan a la Agencia Destino Huelva (ADH), impulsada por la Diputación Provincial; a la Cadena SER y a Cruzcampo, además de la Miss España 2004, María Jesús Ruiz y al reconocido artista onubense Arcángel. En la inauguración de la Pasarela Huelva Flamenca, el viernes, 6 de febrero, a partir de las 16,00 horas, tras la entrega de los Premios Flamenca 2026, tendrá el honor de abrir los desfiles la Ganadora del Certamen de Diseñadores noveles de la pasada edición, Tubillona.

Montse Aguilar Espinosa, natural de Lantejuela (Sevilla), pero afincada en Almonte (Huelva), lleva casi dos años con su firma Tubillona y ya ha cosechado "éxitos muy deseados" como el premio en el concurso de diseñadores noveles de Andalucía de la Pasarela Huelva Flamenca, precisamente con su colección 'Amor propio'.

La jornada matinal del domingo es la reservada para los desfiles benéficos, además de una nueva edición del certamen de diseñadores noveles, que este año contará con diez aspirantes de diferentes puntos de Andalucía. Las invitaciones a los desfiles son totalmente gratuitas (salvo en el caso de los desfiles benéficos) y se podrán conseguir tanto en la web Huelva Flamenca, como en las firmas participantes.