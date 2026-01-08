Pedro Fernández defiende que el Gobierno "ya está actuando" en Matalascañas (Huelva)

Zona afectada por la borrasca Francis en Matalascañas. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha defendido este jueves que el Ejecutivo "ya está actuando" en Matalascañas, en Almonte (Huelva), con diferentes actuaciones como el aporte de arena a la playa, el recrecimiento de los espigones o con el 50 % del coste del arreglo de una parte del paseo marítimo que fue dañado por una de las Dana del pasado año.

A pregunta de los periodistas, el delegado ha señalado que hay una inversión cercana a los seis millones de euros, "que está, precisamente, restaurando y actuando sobre el paseo marítimo, con un acopio de más de 700.000 metros cúbicos de material de aporte de arena", ello unido, a la actuación de recrecimiento sobre nueve espigones que ya existen y que "lo que hacen es mitigar la llegada del agua hasta la zona donde se han producido además los daños en ese paseo marítimo".

Pero, además ha señalado que se están licitando unas obras para arreglar una parte del paseo que resultaron dañadas en una de las dana que hubo el año pasado, y que el Gobierno de España, a través del Ministerio de Transición, "ha hecho una aportación de 400.000 euros, es decir, el 50% de la estimación del coste, pese a que es una cuestión de urbanismo y, por lo tanto, de carácter municipal". "Por tanto, ya se está interviniendo", ha sentenciado.

Asimismo, Fernández ha recordado la reunión prevista para el 14 de enero entre el alcalde, Francisco Bella, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por lo que "todo aquello que tenga que ver con el futuro, no con la inmediatez del paseo marítimo, será ahí donde tengan que dilucidarse y que ponerse encima de la mesa todos los argumentos y todas las cuestiones que tengan que ver con el futuro".

"Pero de forma inmediata ya se está actuando o se ha actuado en alguna otra ocasión y se está llevando a cabo todas las tareas que se son necesarias. Hasta el punto que Doñana está recibiendo un importe en inversión de 21 millones de euros", ha remarcado.

Ante ello, el delegado ha preguntado a la Junta de Andalucía "qué está aportando para solucionar los problemas que, en este caso, afectan a Almonte o a otros espacios, cuando, evidentemente, debería también llevar a cabo algún tipo de inversión".

"El Gobierno de España lo está haciendo, y que yo sepa, es la única Administración que está actuando en este momento y que ha colaborado y ha ayudado, incluso en esa parte del paseo marítimo, que es titularidad del Ayuntamiento, que es suelo urbano y que está fuera del dominio marítimo terrestre, que es la competencia del Ministerio de Transición", ha abundado.

No obstante, ha subrayado que cualquier cuestión que tenga que ver con el futuro del paseo "se planteará en la reunión", por lo que hay que esperar a que "se produzcan esas reuniones y todas esas consideraciones se lleven a cabo en una mesa donde se sienten las Administraciones que tengan que sentarse".