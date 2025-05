Pepa González Bayo es reelegida, "por aclamación, secretaria general del PSOE de Cartaya

CARTAYA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) y diputada provincial, Pepa González Bayo, ha sido reelegida por aclamación secretaria general de la formación en el municipio, junto a un equipo renovado de hombres y mujeres, de diferentes edades y sectores, "comprometidos, formados y muy dispuestos para darlo todo por Cartaya, El Rompido y Nuevo Portil".

Así ha quedado puesto de manifiesto en el transcurso de la Asamblea Local, de la que ha salido la nueva dirección del Partido Socialista en el municipio, y que contó con la presencia y apoyo del portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

La socialista Pepa González Bayo ha destacado en su intervención su "convencimiento de que, hoy más que nunca, hay que trabajar por la ciudadanía cartayera que está perdiendo la oportunidad de seguir avanzando en derechos y políticas públicas", porque "lo único que están viviendo y sufriendo la ciudadanía en los tres núcleos de población son las subidas de impuestos por parte del PP en el Ayuntamiento, sin que ello suponga más y mejores servicios públicos".

"Por eso, me he rodeado del mejor equipo para esta nueva etapa, porque Cartaya, El Rompido Nuevo Portil requieren políticas que traigan, ante todo bienestar a nuestros vecinos y vecinas; y, por supuesto, mayor desarrollo socioeconómico. La gente que me acompaña tiene muchas ideas, proyectos, humanidad, empatía, saber escuchar, muy conocedora de la realidad de nuestro municipio y, sobre todo, buenas personas", ha abundado.

La secretaria general del PSOE cartayero ha subrayado que desde la Agrupación trabajarán "duro" para que "dentro de dos años Cartaya esté gobernada por un equipo socialista que se ocupe y preocupe por su pueblo, con ideas progresistas, solidarias, para que avance y no retroceda, como está ocurriendo ahora".

"Tenemos una labor ingente por delante, pero también mucha ilusión y ganas de contribuir para mejorar la calidad de vida de nuestros núcleos de población, sacarlos del abandono y de la dejadez de la que estás siendo objeto por parte del PP en el Ayuntamiento, afanándonos para conseguir cosas que hagan crecer nuestros sectores económicos, pelear por los proyectos, prosperar nuestros negocios, nuestras playas, nuestros parajes. Somos importantes en la Costa de Huelva y vamos a luchar para destacar y atraer nuevas inversiones", ha concluido.