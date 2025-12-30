La periodista Lola Maestre aborda el complejo mundo de las emociones en su libro 'Historias de mi historia'

La periodista Lola Maestre. - LOLA MAESTRE

HUELVA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La periodista Lola Maestre (Valverde del Camino, Huelva, 1977) presenta su libro de relatos cortos 'Historias de mi historia', publicado por la editorial Cuadranta, con el que hace su primera incursión en solitario en el mundo de la literatura. Se trata de un conjunto de ocho historias breves y entrelazadas, escritas con "una prosa ágil, sencilla y descripciones delicadas que muestran con detalle la vida interior de cada personaje".

Según ha indicado la autora, con 'Historias de mi historia' Lola Maestre da el salto del periodismo a la creación literaria y lo hace con un estilo propio y "muy personal", con el que aborda historias sencillas y muy cercanas en las que trata temas como el amor, el miedo, la culpa, la desilusión y la alegría.

"Este libro es un sueño cumplido, son relatos cortos que no tienen más pretensión que llegar, de alguna manera, al corazón del lector. Si consigo que alguien se identifique o se conmueva con alguna de las historias, ya habré logrado mi propósito", ha asegurado la autora.

Los ocho relatos que componen esta breve obra están prologados por el también escritor Vicente Rodríguez, quien ha dicho que "no se dejen engañar por la sencillez de unas historias que fluyen de manera fácil y mágica". "Detrás de esa apariencia está la labor artesana de alguien que conoce muy bien el oficio de escribir y que ha dibujado sus relatos con los grandes temas que inquietan y consuelan al alma humana", ha apostillado.

En este sentido, Corteconcepción acogerá el próximo 3 de enero a las 17,30 horas en el Centro Social la presentación de 'Historias de mi historia'. "Me hace especial ilusión que el libro se presente en La Corte porque el pueblo, como concepto de hogar, de lugar de referencia, es un personaje más en la obra y forma parte del paisaje emocional y físico de la obra", ha dicho Maestre.

La presentación en la localidad serrana correrá a cargo del historiador Juan Rodríguez y contará también con la presencia del prologuista. Lola Maestre es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y cuenta con más de 25 años de experiencia en el mundo de la comunicación. Su infancia y juventud trascurrieron en su localidad natal Valverde del Camino, donde comenzó su carrera profesional, y siempre ha estado muy vinculada al pueblo de su madre, Corteconcepción.

Se inició en el mundo del periodismo con 21 años, ha trabajado en prensa escrita, televisión, radio, revistas especializadas y gabinetes de comunicación. Apasionada de la comunicación, estudió periodismo con "la ilusión de contar historias y conocer otras vidas que le abrieran las puertas a realidades diversas y enriquecedoras". Con 'Historia de mi historia' se lanza a la creación en solitario después de haber participado en otros títulos corales.