Piden internamiento semiabierto para los menores implicados en la agresión a una educadora social en Huelva

HUELVA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Menores ha solicitado como medida cautelar el internamiento en centro semiabierto para los dos menores detenidos por la agresión a una educadora social en un centro de protección de menores de Huelva capital.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Fiscalía Superior de Andalucía, que ha indicado que los dos menores han pasado a disposición judicial este fin de semana como sospechosos de la agresión a la educadora y se les ha tomado declaración.

De la misma manera, ha informado de que esta medida está pendiente de que sea acordada por el juez, así como ha apuntado que la Fiscalía sigue valorando si hay más menores implicados en la agresión.

Según indicó el sindicato CCOO se trató de una "brutal agresión" a esta educadora social "mientras trabajaba sola en su turno de noche", a la que habrían dejado inconsciente con la denominada técnica del 'mataleón', que consiste en estrangular durante unos instantes y por la espalda a la víctima.

Señaló el sindicato que tres menores de edad, de nacionalidad española, planearon coger sus móviles, "que estaban bajo llave en el despacho", y que uno de ellos habría agredido a la educadora.

La trabajadora pudo recobrar la consciencia y empezó a pedir auxilio, pero el joven volvió a dejarla inconsciente "mientras los otros dos eran observadores y cómplices de lo que estaba ocurriendo". Cuando los menores se marcharon de la casa, la educadora pudo ponerse en contacto con el director del centro y pasó la noche hospitalizada, según señala la delegada de personal de CCOO del centro, Lydian Guerrero.

CCOO indicó que dos de los menores fueron puestos a disposición judicial y que "el autor material de los hechos se encontraba fugado". Los trabajadores de la provincia de Huelva ya se habían concentrado en varias ocasiones solicitando un aumento de ratios de personal, "protocolos y medidas de seguridad y salarios acordes a su responsabilidad".

En este sentido, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, la delegada de personal de CCOO del centro, Lydian Guerrero, ha lamentado que "no se trata de una agresión aislada" ya que ella también tiene "tres denuncias interpuestas por agresiones", así como que estos menores "dejaron inconsciente" a la trabajadora "en una ocasión" y "en una segunda ocasión semiinconsciente, pero pudo gritar y pedir ayuda, aunque hay que remarcar que los efectivos no vinieron porque no había medios. Estaban todos ocupados y es lo que queremos reivindicar", ha dicho.

Guerrero ha insistido en que están "bajo mínimos" y que no se puede "hacer turnos de trabajo solos" para "garantizar" la seguridad de estos trabajadores y "la de otros menores" que se encuentran en estos centros". "Tenemos que velar por todos", ha dicho antes de añadir que no se trata de menores "españoles y nacidos en España" y que aclaraba esta circunstancia porque no quieren "criminalizar a los menores no acompañados" porque "hay mucho debate sobre esto" y no les parece "justo".

"No tenemos los recursos económicos suficientes, no tenemos los recursos humanos suficientes, necesitamos más recursos, necesitamos sueldos dignos, necesitamos tener un protocolo de actuación que ni siquiera tenemos establecido para este tipo de circunstancias, cuando se da una agresión, que no son agresiones aisladas. Esto ocurre día tras día, hay personas que no quieren hablar por miedo a represalias porque se juegan su puesto de trabajo, pero tenemos que darle voz a todas estas personas. En el sector social parece que no existimos y hacemos una labor social y humanitaria impresionante", ha remarcado.