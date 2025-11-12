El pintor Ismael Lagares muestra su expresionismo abstracto en el nuevo estudio que abrirá en Bollullos (Huelva)

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El pintor onubense Ismael Lagares (1978), considerado uno de los artistas contemporáneos con "mayor proyección nacional e internacional", inaugura el 22 de noviembre un nuevo estudio ubicado en su municipio natal, Bollullos Par del Condado (Huelva), un espacio donde se expondrán sus obras basadas en el expresionismo abstracto.

Con la apertura de este nuevo estudio, Ismael Lagares continúa un camino que le ha definido durante toda su carrera con obras que reflejan "potentes volúmenes pictóricos que rompen barreras temporales y espaciales", y que ha llevado a algunos de los enclaves más vanguardistas del arte contemporáneo internacional como Miami (EE.UU), Abu-Dabi; Lima (Perú) o Lisboa (Portugal), sin dejar de exponer en España natal, bajo la mano de su galerista, Aurora Vigil-Escalera.

"Mi universo está donde está el aire que respiro; es el aire con el que he crecido como persona y como creador. Es mi lugar, donde la calma, la posibilidad de reflexión y la magia de lo pequeño son un sueño vivido que vence con extraordinaria ventaja a la tremenda velocidad de las grandes capitales", ha afirmado el artista sobre la inauguración de su nuevo estudio en su localidad natal.

La fecha marcada en su calendario para Lagares será 2026, con la presentación de una exposición monográfica en Panamá, donde mostrará una nueva revisión de su obra, una vuelta a la pintura, prescindiendo de la cerámica, tan protagonista en sus últimas etapas creativas.

En este nuevo camino, Lagares mostrará al público una pincelada "más gestual" y un cromatismo que va desde sus rojos intensos, pasando por azules, amarillos y ocres, una manera de homenajear a los grandes pintores que le han marcado en su carrera como Rousseau, Picasso, el Bosco o Philip Guston.

Para Ismael Lagares el arte representa "una constante batalla" entre su obra y él mismo y sus cuadros son creaciones que intentan reconstruir el cosmos que habita en sus recuerdos, en sus emociones, en sus experiencias, e incluso en los sueños del artista. El expresionismo abstracto ha estado presente siempre en su obra.

Ismael Lagares es uno de los artistas de su generación con "mayor proyección nacional e internacional", ya que bajo la Galería Aurora Vigil-Escalera, la obra de este onubense ya forma parte de importantes colecciones nacionales e internacionales tales como la Fundación Thyssen Bornemisza en Madrid, la Colección María Cristina Masaveu Peterson, el CAC de Málaga, la Fundación Benetton en Italia, la Fundación Valentín Madariaga de Sevilla, la Colección Privada Duquesa de Alba, la Fundación Banco Sabadell de Barcelona, la Colección Privada Courtyard Gallery en Dubai, la Colección de la Casa Real de Abu Dhabi, el Museo de Cáceres, el MACBA de Barcelona, la Fundación Rafael Botí o el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso de Málaga.