El Plan Infoca moviliza cinco medios aéreos para extinguir un incendio declarado en Moguer (Huelva)

Imagen aérea del incendio declarado en el paraje El Reventón, ubicado en el término municipal de Moguer (Huelva). - PLAN INFOCA

MOGUER (HUELVA), 2 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha declarado en la mañana de este domingo, un fuego activo en el paraje El Reventón, ubicado en el término municipal de Moguer (Huelva) y hasta donde se han desplazado un total de cinco medios aéreos.

Según ha detallado el Infoca a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por Europa Press, el incendio forestal ha sido declarado sobre las 11,53 horas y se encuentra cerca de una zona agrícola de dicho municipio onubense.

En la zona afectada se encuentran un total de 14 efectivos desplegados por el Infoca para trabajar en la estabilización de este incendio. Este dispositivo de emergencia cuenta con cinco medios por aire -- un helicóptero semipesado, dos aviones anfibios ligeros y dos aviones de carga en tierra--, y nueve efectivos terrestres.