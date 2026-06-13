El Plan Infoca realiza en la provincia de Huelva 61 intervenciones desde enero, 39 de ellas desde el 1 de mayo

Columna de humo provocada por el incendio que se originó el pasado lunes en un paraje de Villanueva de los Castillejos. - María José López - Europa Press

HUELVA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) ha realizado desde el 1 de enero y hasta el viernes 12 de junio un total de 61 intervenciones por incendios forestales, conatos de incendios forestales, o que han requerido intervención sus efectivos. De esas 61 salidas, más de la mitad (39) se han dado desde el inicio de mayo hasta el 12 de junio.

Así, según los datos recogidos por la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía, consultados por Europa Press, esta cifra supone, además, el 23,10% de las 265 que se han producido en todas las provincias desde el inicio de 2026 hasta esa fecha. A la provincia de Huelva le siguen a más distancia Sevilla, con 42 salidas registradas hasta la fecha, Almería --con un total de 32--, mientras que Jaén cuenta con 30, Málaga con 30, Granada y Córdoba, ambas con 25 y Cádiz es la que menos ha tenido, con 18 fuegos.

Los datos de la web señalan que el primer incendio forestal registrado en la provincia de Huelva fue el 2 de febrero de 2026, en Rosal de la Frontera, mientras que el último ha sido uno en Almonte este pasado 11 de junio.

En Huelva, por municipios, 31 de los 80 con los que cuenta la provincia --en todas las comarcas-- han registrado incendios o conatos de incendios forestales o en zonas afectadas por masa forestal desde febrero; y Almonte ha sido el que ha contabilizado más intervenciones, con un total de diez, seguida de Gibraleón, con seis, Moguer, con cuatro, Cartaya ha contabilizado tres, así como Lepe, Villanueva de los Castillejos han registrado dos y San Bartolomé de la Torre, Alosno y Riotinto uno cada uno.

La provincia ha tenido entre mayo y junio cinco incendios forestales relevantes, como han sido el de Doñana (Almonte), que ha afectado a un perímetro de 500 hectáreas, el de Marismas del Burro --en el término de Gibraleón, pero muy cercano a la capital--, uno en Lepe que provocó el desalojo de un albergue juvenil --con 115 menores de Sevilla y Cádiz--, otro el Alonso, que calcinó mil hectáreas, y el de Villanueva de los Castillejos, que ha afectado a más de 5.000 hectáreas entre este municipio y los términos de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre.

Por ello, estos dos últimos se consideran 'gran incendio forestal', ya que así se definen aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie forestal afectada, y los otros tres tienen la consideración de incendios forestales --los que tienen una extensión de superficie afectada entre una y 500 hectáreas--.

El incendio de Villanueva de los Castillejos se inició el pasado 8 de junio, cerca de las 13,00 horas y la virulencia de las llamas, que se movieron en las primeras horas a una velocidad de 200 hectáreas por hora, obligó finalmente en la noche del martes 9 de junio a elevar a fase de emergencia, situación operativa 2, la decretada el lunes --fase 1-- por la evolución del incendio, así como a activar también efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), así como a numerosos miembros del Consorcio Provincial de Bomberos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Asimismo, fueron desalojadas 360 personas, que fueron regresando de forma escalonada a sus viviendas según avanzaban las labores para la extinción del incendio, que se dio por estabilizado en la noche del miércoles y por controlado este viernes a las 14,30 horas.

También se considera gran incendio forestal el que se declaró el 4 de junio en el término municipal de Alosno, que también afectó a los términos de Gibraleón y Villanueva de los Castillejos, y calcinó alrededor de unas mil hectáreas y que también obligó a elevar, el día 5 de junio a las 10,20 horas, la fase de emergencia, situación operativa 1, por la evolución del incendio. Se da la circunstancia de que este incendio se dio por extinguido el domingo 7 de junio a las 23,10 horas y al día siguiente se declaró el de Villanueva de los Castillejos.

OTROS INCENDIOS RELEVANTES

Igualmente, entre mayo y hasta el 12 de junio se han producido en la provincia onubense otros incendios relevantes como el que se inició en Doñana a las 18,05 horas del domingo, 24 de mayo, en el paraje Marismillas de Almonte, coincidiendo además con la Romería del Rocío. Este incendio se dio por extinguido una semana después, el domingo 1 de junio.

Este incendio llegó a contar con más de un centenar de efectivos del Plan Infoca y afectó alrededor de 500 hectáreas y se extendió principalmente sobre masas de pinar mediterráneo y sistemas dunares asociados de "muy alto valor ecológico", según indicó la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

De otro lado, ha tenido especial relevancia --aunque aún se desconoce la superficie calcinada-- el incendio declarado el 31 de mayo en el paraje Marismas del Burro --de Paraje Natura Marismas del Odiel--, ubicado en el término municipal de Gibraleón y muy cercano a la capital. Este incendio se dio por extinguido ese mismo día por la noche, pero se reactivó el 2 de junio y generó una gran capa de humo visible desde distintos puntos de Huelva capital y un intenso olor a quemado durante al menos tres días.

El incendio se dio por extinguido el 6 de junio, aunque aún se desconoce el número de hectáreas afectadas. Se trata también de una zona de máximo valor ecológico", un valor "absolutamente extraordinario y reconocido", como señaló el catedrático de la Universidad de Huelva, experto del área de Zoología, José Prenda.

Por otra parte, y al tiempo que se encontraba activo el de Marismas del Burro, el 2 de junio se declaró otro incendio forestal en el paraje Valdeflores de Cartaya, que quedó extinguido el 4 de junio.

Igualmente, se han producido otros incendios de importancia en la provincia de Huelva como el de Minas de Riotinto, que se inició el 21 de mayo y se dio por extinguido dos días después. El fuego calcinó una zona con mucha vegetación forestal, aunque de monte bajo.

Finalmente, el pasado domingo de 8 de junio, a las 14,30 horas, se declaró un incendio forestal en el término municipal de Lepe, en una zona próxima al pantano de los Machos, y que obligó al desalojo preventivo de 115 menores del camping Waingunga sin que ninguno de ellos viera visto afectado.

Este incendio se dio por extinguido el lunes 8 de junio, a las 20,00 horas, y Los cálculos del Plan Infoca cifran en torno a 50 hectáreas la superficie afectada por las llamas frente a las "2.300 hectáreas que tenía como potencial en montes de utilidad pública de los pinares de Cartaya".

Así las cosas, la provincia de Huelva lleva ya calcinadas más hectáreas, a fecha 12 de junio, del total de la superficie final afectada por el fuego en 2025, cuando fue de 1.049 hectáreas --672 hectáreas de arboladas y 377 hectáreas de matorral--, lo que supuso una cifra muy por debajo de la media del decenio, que se situó en unas 3.800 hectáreas, con años muy críticos como 2017 y 2020, en los que se superaron las 12.000 hectáreas.