La Plataforma de Regadíos del Condado presenta proyectos para 1.200 hectáreas al marco de ayudas de Doñana

Archivo - Asamble de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva. - PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS REGADÍOS DEL CONDADO

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los asociados de Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han presentado proyectos para 1.200 hectáreas al marco de ayudas de Doñana, según el balance realizado tras el cierre del trabajo de la oficina técnica habilitada para asesorar y tramitar las solicitudes de los agricultores del territorio, así como a través de otras ingenierías del sector.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, el número total de hectáreas esperando acogerse al acuerdo "es mayor, ya que pueden haberse presentado por otros canales". En este sentido, la plataforma ha aclarado que solo 400 cuentan con presupuesto asignado en la convocatoria actual, "lo que deja fuera más de un millar de hectáreas en 2025, a pesar de haber cumplido con los requisitos técnicos exigidos en el marco de actuaciones del Plan Doñana".

Desde la plataforma consideran que este dato "pone de manifiesto la insuficiencia presupuestaria de las ayudas y la necesidad de adaptarlas a la realidad del Condado, como ya se venía avisando".

La organización de agricultores recuerda que, además del millar de hectáreas que quedan fuera en esta convocatoria, existen previsiones de nuevas solicitudes que "elevarán la demanda hasta, al menos, 400 nuevas hectáreas en fincas de la Corona Norte de Doñana", por lo que han reclamado "un incremento del presupuesto que permita dar una respuesta eficaz y justa a los agricultores".

Desde la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado han subrayado que los agricultores "han cumplido tras ajustarse a las condiciones del plan", por lo que consideran "imprescindible una mayor implicación de las administraciones locales y supramunicipales para que el proceso sea ágil, equitativo y eficaz".

"La falta de presupuesto y de coordinación institucional no puede convertir las ayudas en un cuello de botella", han advertido desde la Plataforma, que reitera su disposición a seguir trabajando para que "lleguen a todos los agricultores que cumplen los requisitos y para que ninguna hectárea viable quede excluida por falta de recursos".