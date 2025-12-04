La Policía Nacional desaloja viviendas ocupadas en los alrededores de la Plaza de Toros de Huelva

Archivo - Comisaría de la Policía Nacional en Huelva. - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un operativo de la Policía Nacional de Huelva ha procedido este jueves al desalojo de viviendas abandonadas y ocupadas en los alrededores de la Plaza de Toros y el antiguo mercado de La Merced de la capital, sin que hasta el momento hayan trascendido más detalles de esta operación.

Así lo ha adelantado la televisión municipal Huelva Televisión, toda vez que desde el Ayuntamiento han confirmado que se trata de una operación coordinada con el Consistorio y la que se procede previa autorización judicial.

Una vez que se complete el desalojo de estas viviendas ocupadas, el Ayuntamiento ha informado de que se procederá al tapiado de estas casas como paso previo a la demolición.

Ya en el pasado mes de octubre la Policía Nacional desarrolló la llamada 'Operación Ángel', con la cual se desmanteló una plantación de marihuana instalada en una vivienda ocupada en las inmediaciones de la plaza de Toros y que se utilizaba exclusivamente para el cultivo y su posterior distribución y venta, por lo que se procedió a la detención de una persona.