La Policía Nacional establece un amplio dispositivo especial de seguridad para las Ferias Colombinas en Huelva 2026

Imagen de las Ferias Colombinas de Huelva 2026. - POLICÍA NACIONAL

HUELVA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, con motivo de la celebración de las fiestas colombinas 2026 de Huelva, proporciona a la ciudadanía una serie de recomendaciones básicas de seguridad con el objetivo de garantizar una fiesta segura y libre de incidentes.

Durante estos días, en los que se prevé una gran afluencia de público, tanto en el recinto ferial como en otras zonas de ocio y turismo, es fundamental adoptar medidas de seguridad, según ha informado el Cuerpo en una nota.

En los días de Feria, la Policía Nacional reforzará la seguridad tanto en el recinto ferial como fuera del mismo, contando con casi 400 agentes en servicio. El dispositivo de seguridad previsto para estas fechas contará con el refuerzo de efectivos policiales con el objetivo de prevenir delitos, mantener el orden público y garantizar la rápida respuesta ante cualquier incidencia.

Para ello, se contará con la presencia de la Unidad de Caballería de la Policía Nacional, de la Base Delegada de la Unidad Aérea, de agentes de distintas unidades de Seguridad Ciudadana como la Unidad de Intervención Policial o las Unidades de Prevención y Reacción, entre otros, que estarán presentes para garantizar el mantenimiento y, en su caso, el restablecimiento del orden público.

Este dispositivo se verá reforzado por la presencia de numerosos agentes de paisano, integrantes de las distintas unidades de Policía Judicial, para evitar la comisión de determinados delitos como hurtos o robos, además de establecerse dispositivos específicos para la prevención de robos en viviendas.

Por otra parte, agentes de la Brigada Provincial de Extranjería, desde antes del inicio de la Feria y durante la misma, llevarán a cabo numerosos controles junto con Inspección de Trabajo, para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral y el respeto de los derechos de los trabajadores.

La Unidad de Seguridad Privada realizará las gestiones oportunas para comprobar la adecuación de la seguridad privada de las empresas que prestan servicio en los eventos de feria.