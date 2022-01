Ponce (Cs-Huelva) dice que su formación "no consentirá ningún ataque más del Gobierno a los agricultores onubenses"

HUELVA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y senadora por designación autonómica, María Ponce, ha aseverado este viernes que desde su formación "no se va a consentir ni un solo ataque más por parte de ningún miembro del Gobierno a Huelva, a los agricultores onubenses del Condado, ni a las familias andaluzas que se dedican al sector agrícola y, en definitiva, a la marca España", tras "las declaraciones dañinas y perjudiciales de los últimos días".

Así lo ha indicado Ponce en rueda de prensa, donde ha señalado que desde la formación liberal pedirán explicaciones al Gobierno por "los ataques a los sectores de la agricultura, la ganadería y el turismo", a través de la comparecencia en el Senado de los ministros de Consumo y de Agricultura, Pesca y Alimentación, Alberto Garzón y Luis Planas respectivamente, así como la del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

"No nos vamos a quedar callados como hace el partido socialista ante esta campaña de acoso y de desprestigio a nuestra tierra. Aquí se está jugando con el pan de muchas familias onubenses y de muchas familias andaluzas, porque no se nos olvide que la agricultura es uno de los sectores que más mano de obra genera y estos ataques no son nuevos, llevan años y sin que este Gobierno haga absolutamente nada, excepto permanecer callado", ha lamentado la dirigente naranja.

En este punto, Ponce ha señalado que "a quienes están atacando desde el ámbito de Podemos, con la complicidad del PSOE, no es a las macrogranjas ni a las grandes empresas multinacionales, sino a los pequeños y medianos productores, a los andaluces y en concreto a los onubenses, que trabajan cada día para levantar el país y que lo único que quieren es que les dejen trabajar y nuestra obligación como políticos es facilitárselo con todas las garantías y con seguridad jurídica".

"En Ciudadanos siempre vamos a estar del lado de los agricultores y de los ganaderos, sin complejos y con un apoyo firme, demostrándolo con hechos", ha añadido la también diputada provincial de la formación liberal.

Asimismo, ha lamentado que el PSOE "se haya callado ante estos ataques", por lo que ha solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "tome decisiones acordes a la responsabilidad que ostenta", por lo que considera que "no puede tener ni un minuto más al señor Garzón en el sillón. Un ministro de Consumo que está actuando en contra del consumo y de los intereses de este país".

Ponce ha criticado que el Gobierno de Sánchez, "que es el que cuenta con más ministerios de la historia, sostiene a señores como este en puestos de relevancia, actuando en contra de nuestro país desde dentro del propio Gobierno", algo que ha calificado como "muy grave".

"Estos ataque no se producen solo desde el ámbito de Podemos, hemos visto a algunos dirigentes socialistas que también están respaldando estos ataques al campo andaluz, concretamente a los onubenses, a los agricultores del Condado de Huelva", ha manifestado Ponce antes de añadir que "lo que no se puede consentir es que haya señores que desde sus despachos en Madrid, que no han pisado el campo en su vida, vengan a dar lecciones a nuestros agricultores y vengan a poner en riesgo un sector tan importante como es el sector agrario en la provincia".

En este sentido, la senadora de Cs por Huelva ha apuntado que esto viene "justo en el peor momento", en un año que "es fundamenta para la recuperación del sector agrario, que está viendo como se incrementan los costes del diésel, de la electricidad y como hay subidas de impuestos" y que, "a la carencia ya habitual de mano de obra se suman los efectos de una pandemia, que hace que haya muchas bajas por enfermedad".

"Es muy duro que tengamos que salir a defender a nuestros agricultores y ganaderos de nuestro propio gobierno, pero si el PSOE no pone freno a esta campaña de acoso, nosotros estaremos junto a nuestros agricultores presentando iniciativas para pedir responsabilidades, con la proposición de Ley que hemos presentado en el Parlamento de Andalucía para la ordenación de la zona de regadío del Condado, o con enmiendas en el Congreso y el Senado para que se inicien las obras del Túnel de San Silvestre y las obras que se recogen en la Ley del Trasvase", ha reseñado.

Por último, Ponce ha solicitado al PSOE "que salde las deudas históricas que tiene con la provincia de Huelva en matrería hídrica", al tiempo que ha anunciado que el próximo lunes se reunirá con los agricultores de la Plataforma de Regadíos del Condado, "que son quienes en parte han impulsado también la petición de modificación que se ha presentado en el Parlamento" y a los que van a mostrarles su "apoyo sin fisuras y a escucharles".

"Los agricultores de la provincia no quieren seguir explotando pozos, lo que quieren es tener agua en superficie y, para ello, es imprescindible que se pongan en marcha todas las infraestructuras que venían recogidas en la Ley del Trasvase, que se aprobó ya en 2018, y que llevan cuatro años esperando sin que el partido socialista haya hecho absolutamente nada y, por supuesto, que se empiecen las obras del desdoble del Túnel de San Silvestre. Ellos lo que quieren es trabajar con garantía jurídica", ha concluido Ponce.