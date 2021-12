Ponce: “Frente al todo vale de la Ley Celáa, Ciudadanos apuesta por la cultura del esfuerzo para los alumnos onubenses”

HUELVA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora de Ciudadanos en Huelva y diputada provincial, María Ponce, ha resaltado este domingo que "frente al todo vale y la rebaja en la exigencia de la Ley Celáa, la Consejería de Educación de Ciudadanos apuesta por la cultura del esfuerzo reforzando las competencias fundamentales para mejorar los resultados de los alumnos onubenses".

Con estas palabras valora en un comunicado Ponce la propuesta del nuevo currículum para las enseñanzas obligatorias y el bachillerato anunciada por el consejero liberal Javier Imbroda.

"En Ciudadanos, queremos mejorar la formación que reciben nuestros hijos, no dejarlos sin base para enfrentarse al mundo laboral; queremos que sepan que no hay objetivo, éxito o sueño que pueda alcanzar si no es a través del trabajo, del esfuerzo", ha insistido Ponce, que celebra que en Andalucía se vayan a incrementar las horas lectivas de lengua, matemáticas e inglés y que la segunda lengua extranjera vaya a ser obligatoria en toda la ESO.

"Se trata de que nuestros jóvenes estén bien preparados", ha incidido. "La única forma de crear oportunidades para los hijos de las familias vulnerables es premiando su esfuerzo para sacar la mejor versión de cada uno", ha apostillado la portavoz naranja.

La diputada liberal ha detallado que el proyecto contempla aumentar en 105 horas el estudio de las lenguas, tanto española como extranjeras, así como en casi 90 horas las de matemáticas en toda la enseñanza obligatoria. Esto supone que, en total, en Huelva y el conjunto de Andalucía, los estudiantes recibirán 500 horas más de lengua y 635 más de matemáticas de lo que marca la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), también llamada Ley Celaá, como mínimo entre Educación Primaria y la ESO.

Ponce ha resaltado "la coherencia de esta apuesta con las mejoras introducidas y en la misma línea en el anterior currículum, reforzando las competencias matemática y lingüística, con la continuidad en el impulso del pensamiento computacional y la robótica en el currículo, pero también por las Humanidades, porque mantenemos la apuesta por la Cultura Clásica".

La coordinadora de la formación naranja ha valorado, igualmente, que se vaya a ofertar Filosofía en ESO como optativa, "porque no hay tecnología sin pensamiento ni hay pensamiento sin una cultura humanista", y ha subrayado la consolidación de las horas ya aumentadas en Educación Física en Primaria.

Finalmente, la coordinadora de Cs ha destacado la posibilidad que se da al alumno de Bachillerato de "crear un currículum personalizado, en función de sus intereses", al permitir que como tercera asignatura optativa, con dos horas de carga semanal, pueda escoger alguna de otra modalidad, así, por ejemplo, ha señalado, un alumno de ciencias y tecnología podría escoger como optativa Literatura Universal o Economía de Empresa, "en función de hacia donde quiera encaminar su futuro, con herramientas útiles para poderlo realizar".