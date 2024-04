PP de Almonte (Huelva) presenta alegaciones al decreto de los fondos de Doñana porque "oficializa un injusto reparto"

ALMONTE (HUELVA), 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular en Almonte (Huelva) ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones destinadas a iniciativas locales en la zona de influencia de Doñana, que se encontraba en fase de consulta pública hasta este lunes, al considerarlo "insuficiente e injusto".

En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realiza ha mantenido abierta desde el pasado 19 de marzo hasta este lunes una consulta pública previa del decreto por el que se aprueba la concesión directa de subvenciones para la financiación de iniciativas locales que contribuyan a la consecución de los objetivos del Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana.

La consulta pública tiene como objeto "recabar la opinión o los comentarios de cualquier sujeto, entidad u organización, a efectos de elaborar el Real decreto por el que se aprueba la concesión directa de subvenciones.

De hecho, en la reunión mantenida con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, con los 14 alcaldes del área de influencia, el pasado 12 de marzo en Sevilla, se acordó el reparto de los fondos de la Línea 10 del marco de actuaciones de Doñana, por el cual, Almonte recibirá ocho millones de euros.

En este contexto, el portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento almonteño, Miguel Ángel Jiménez, ha manifestado que en "este escenario se margina la contribución de Almonte a la conservación de uno de los tesoros naturales más preciados de Europa y, sin duda, se compromete el futuro y bienestar del municipio", por lo que "alzan la voz" ante lo que considera que es "una injusticia".

En sus alegaciones, los populares han resaltado la "necesidad" de considerar diversos factores que subrayan la singularidad de Almonte dentro de la comarca de Doñana. Entre ellos, "la significativa extensión" del Espacio Natural que se halla dentro de los límites municipales, "su población comparativamente mayor que el resto de municipios" y la existencia de núcleos poblacionales distintos con demandas y potenciales diferentes que requieren un enfoque especializado y recursos adecuados.

No obstante, el portavoz del PP ha apuntado directamente a la "nefasta" gestión del alcalde de Almonte, Francisco Bella, acusándolo de "no haber sabido defender los intereses del municipio en las negociaciones". "Bella no ha sabido asegurar un trato justo para Almonte, y ahora somos nosotros quienes debemos levantar la voz para corregir esta injusticia", ha declarado Jiménez.

En la respuesta del Partido Popular se incluyen aspectos "tan cruciales" como el impulso al turismo de naturaleza, "un sector vital que distingue a Almonte dentro de la comarca", y la defensa de los usos tradicionales del suelo, "fundamentales para la identidad y el legado cultural del área, además de ser clave en la conservación del medio ambiente".

El Grupo Municipal del Partido Popular de Almonte se ha posicionado, así, "en defensa de un reparto más equitativo de los fondos, que permita al municipio seguir contribuyendo de manera significativa al cuidado y desarrollo sostenible de Doñana, garantizando que se respeten y potencien las particularidades y necesidades de Almonte y sus habitantes".

"Desde el Partido Popular continuaremos luchando para que se revise y rectifique este reparto, asegurando que Almonte reciba la atención y los recursos que merece, en concordancia con su papel esencial en el entorno de Doñana", ha concluido el portavoz de los populares.

ALEGACIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ALMONTE E HINOJOS

Las alegaciones de los populares almonteño se unen a las que ya anunciaron los ayuntamientos de Almonte (Ilusiona) e Hinojos (PP). De hecho, el Consistorio almonteño acusó al Ministerio de "intentar realizar cambios" en el decreto de subvenciones que rigen su política en el área de influencia del Espacio Natural de Doñana. Estos cambios los define como "poco claros y transparentes".

Así, desde el Ayuntamiento almonteño criticaron que los criterios para la redacción del Real Decreto "podrían tener un sesgo político predefinido y no reflejar necesariamente las necesidades objetivas de los municipios afectados", por lo que ha reclamado "la inclusión de criterios claros y objetivos en la normativa propuesta, tomando como referencia la legislación vigente y las ordenanzas de la Junta de Andalucía relacionadas con el reparto de subvenciones".

"Específicamente, se destaca la necesidad de considerar criterios como el territorio y la población en la asignación de estas ayudas, en lugar de supuestas afinidades políticas que podrían favorecer a determinados partidos en detrimento de otros", ha subrayado desde el consistorio.

La postura de los ayuntamientos de Almonte e Hinojos, según ha señalado, es "clara, considerando que el Ministerio está intentando resolver un acuerdo político con los alcaldes del área de influencia de Doñana de manera apresurada y poco transparente". Así, ambos consistorios planean "difundir la noticia entre todos los grupos parlamentarios a nivel nacional y regional en Andalucía, con el objetivo de detener lo que consideran el mayor atropello concebido hasta ahora en el espacio de Doñana".