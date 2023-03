El PP asegura que Miranda "liderará el cambio de gestión que Huelva necesita para no quedarse atrás"

HUELVA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de campaña del PP de Huelva, Felipe Arias, ha presentado en rueda de prensa el lema bajo el que se va a estructurar la campaña de la candidata a la Alcaldía de Huelva del PP, Pilar Miranda, destacando que la misma "liderará el cambio de gestión que Huelva necesita para no quedarse atrás", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Arias ha explicado que 'Pilar Miranda, Alcaldesa para Huelva' ha sido el eslogan elegido, "porque Pilar pone a disposición de todos los onubenses su valía como gestora para conseguir hacer en la ciudad de Huelva lo mismo que ha conseguido hacer en el Puerto".

Así, el coordinador de campaña ha afirmado que, desde la candidatura de Pilar Miranda están "convencidos" de las capacidades que tiene Huelva y que "tan sólo le hace falta el cambio para estar gestionada por las manos adecuadas, para no quedarse atrás, para crecer como crecen el resto de capitales andaluzas, para subirse al tren del desarrollo que está liderando Andalucía, y para mejorar los servicios públicos y liderar creación de empleo de calidad".

"Huelva necesita una mirada de mujer, una mujer como Pilar Miranda que ha demostrado sobradamente sus capacidades al frente de la Autoridad Portuaria de Huelva, una institución que bajo su dirección se ha puesto al lado de los onubenses cómo nunca antes en sus 150 años de historia", ha subrayado.

El popular también ha insistido en "la necesidad de cambio" para Huelva, "una ciudad que necesita que el cambio que está llevando a cabo Juanma Moreno en Andalucía y Pilar Miranda desde el Puerto tenga continuidad en la ciudad".

"Y para liderar este cambio no hay mejor opción que Pilar Miranda, una mujer con ilusión, con fuerza y con ganas, frente a un gobierno desorientado, paralizado y desmotivado que ha limitado su gestión a los últimos meses de legislatura, haciendo mal las cosas: deprisa y corriendo, sin planificación y sin consensuar ni tener en cuenta las necesidades reales de los ciudadanos", ha remarcado.

De este modo, el coordinador general de campaña ha asegurado que "cuando Miranda sea alcaldesa va a trabajar para, atraer inversiones para Huelva que se traduzcan en más empleo y riqueza, para cuidar su patrimonio cultural y arqueológico, para atraer turismo de calidad, para mejorar todos los servicios públicos, para que sea de nuevo una ciudad limpia, por la que se pueda pasear, con zonas verdes, con calles comerciales con vida, y para apoyar a todos los colectivos sociales trabajando juntos en ayudar a las personas que lo necesitan y hacer, igual que ha hecho en el Puerto, un Ayuntamiento con corazón".

Arias ha asegurado que "para lograr esta transformación" de la ciudad "la futura alcaldesa de Huelva siempre va a fomentar el diálogo con los ciudadanos, a los que va a tender la mano en lugar de darles las espalda como se está haciendo ahora".

En este sentido, ha afirmado que la campaña de Miranda "va a ser cercana y llena de propuestas y proyectos reales, que devuelvan la ilusión y la esperanza a los onubenses, con iniciativas que generen nuevas oportunidades en Huelva y, sobre todo, colaborativa con los ciudadanos, porqué este cambio que necesita Huelva lo tiene que hacer el Ayuntamiento junto a todos los onubenses, con consenso, cumpliendo los compromisos".

En este sentido, ha precisado que para "oír las propuestas y necesidades de colectivos y asociaciones" la candidata "lleva desde diciembre manteniendo reuniones con ellos, y fruto de todas estas conversaciones, Pilar Miranda y su equipo, compuesto por más de 70 personas de todos los ámbitos de la sociedad, van a elaborar el programa de la candidatura".

"CONTRATO CON LOS CIUDADANOS"

"Este programa va a ser un contrato que Pilar Miranda va a firmar con los ciudadanos, y de todos es sabido que la credibilidad de Pilar Miranda está de sobra demostrada, porque los onubenses ya han visto cómo durante sus años al frente del Puerto ella ha cumplido con la ciudad, frente a quien ha demostrado su falta de compromiso con Huelva y los onubenses", ha relatado el coordinador de campaña.

Por otro lado, Arias ha afirmado que "no se puede consentir que los jóvenes se marchen de Huelva para buscar en otras ciudades las oportunidades que Huelva no les da" y que "para evitar eso hay que ofrecerles una ciudad con servicios públicos adecuados, una ciudad limpia, en la que aparcar no sea un quebradero de cabeza, una ciudad que sea atractiva para vivir en ella, con zonas verdes, con parques infantiles, oferta de ocio y de cultura, bien iluminada, segura, sin barreras arquitectónicas, inclusiva".

Además, Arias ha hecho hincapié en "la necesidad" de atraer inversiones y empresas, "porqué eso significa empleo, desarrollo y crecimiento, pero para lograrlo necesitamos un Ayuntamiento con una administración ágil y cercana". Así, ha asegurado que van a trabajar "desde el primer día" para "simplificar los trámites y dar facilidades a los emprendedores y empresas para evitar que se vayan a invertir fuera de Huelva". "No se puede consentir que el Ayuntamiento tarde como media ocho meses en tramitar una licencia de apertura para abrir un negocio".

Además, Arias también ha trasladado que Huelva "debe ser una ciudad donde los jóvenes no quieran irse y también tiene que ser la ciudad que cuide de sus mayores". "Para ello, tiene que ser una ciudad segura, por la que sea fácil pasear, sin aceras levantadas ni otras barreras arquitectónicas que dificulten la movilidad e independencia. Hay que garantizar la accesibilidad para todos", ha enfatizado.

El popular también ha puesto el foco en el "compromiso" de Pilar Miranda en materia de servicios sociales, "que ha demostrado durante toda su trayectoria y durante sus años al frente del Puerto, al conseguir que las personas y sus problemas sean lo primero".

Además, ha asegurado que en el desarrollo de las políticas sociales la comunicación con las asociaciones y colectivos" va a ser continua", al tiempo que ha destacado que "ellos llevan años desarrollando una tarea encomiable y hay que aprovechar su experiencia y sus conocimientos para hacer que los proyectos municipales sean lo más eficientes posibles, y sirvan para ofrecer oportunidades reales a los que más lo necesitan para salir de la exclusión social".

"Si algo tenemos claro es que el tejido asociativo, sus trabajadores y sus voluntarios, son la fuerza del corazón de la ciudad y no vamos a dejar que se muera como ha ocurrido con el movimiento vecinal", ha apostillado.

Finalmente, ha destacado la "apuesta" de Miranda para que Huelva "también sea también una ciudad saludable", y considera que "para eso es fundamental contar con instalaciones adecuadas para hacer deporte, de ahí nuestra apuesta por mejorar las instalaciones deportivas actuales y por dotar con nuevas infraestructuras a las zonas de la ciudad en las que hemos notado deficiencias, además de apostar por promover el deporte base y dinamizar la práctica deportiva en los barrios con las creación de espacios para running, carriles bici, senderos y zonas de paseo".