El PP critica el Gobierno "condena" a Huelva a una "situación grave de aislamiento ferroviario"

La diputada nacional del Partido Popular por Huelva Bella Verano, en una atención a medios. - PP DE HUELVA

SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional del Partido Popular por Huelva Bella Verano ha criticado este viernes en el apeadero de San Juan del Puerto la "grave situación" en la que se encuentra las comunicaciones ferroviarias en la provincia con las dos únicas líneas interrumpidas que "dejan a Huelva incomunicada".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Verano ha recordado que la línea ferroviaria que conecta la provincia con Sevilla está fuera de servicio, al menos hasta mediados del mes de junio, y que la línea Huelva-Zafra, "parte del recorrido se realiza por carretera tras varios meses en los que ha estado interrumpida".

La popular que ha estado acompañada por el diputado nacional Manuel García Félix; el senador por Huelva Juan Manuel González; y el presidente del PP de San Juan del Puerto, Juan Carlos Duarte, además de otros miembros del PP en el municipio, ha lamentado que "el problema puntual se ha convertido en cotidiano para miles de onubenses que sufren la caótica situación del tren en la provincia".

"Huelva está incomunicada en estos momentos por tren, el Gobierno de España sigue castigando a los onubenses y no solo no avanza en los compromisos adquiridos por el Ministerio de Transportes en cuanto a la alta velocidad, sino que en pleno inicio de la temporada de verano nos dejan incomunicados por tren con el resto de España".

Ante esta lamentable situación, Bella Verano ha anunciado que el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha registrado una nueva batería de preguntas parlamentarias para conocer el "estado real" de las infraestructuras ferroviarias de la provincia, las actuaciones que se están ejecutando actualmente y el "impacto económico y social que están provocando las continuas interrupciones del servicio".

"No podemos seguir esperando y no podemos seguir encontrándonos en esta situación. No solo se trata de un problema de movilidad, también es un problema económico, un problema de competitividad. En una provincia como la de Huelva con el importantísimo movimiento industrial y logístico, no podemos seguir estando a la cola de las inversiones del Gobierno de Pedro Sánchez", ha aseverado.

Bella Verano ha insistido en que los onubenses "no se van a resignar ante las deficientes infraestructuras" y "van a seguir luchando ante las interrupciones de las líneas ferroviarias, los continuos retrasos y recortes con los que trata el Gobierno socialista de Pedro Sánchez a la provincia".

"No podemos consentir que los ciudadanos de Huelva seamos ciudadanos de segunda y normalizar que Huelva se encuentre totalmente incomunicada por culpa de un Gobierno del PSOE que castiga sistemáticamente a nuestra provincia", ha finalizado.