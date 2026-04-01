El PP denuncia ante la Junta Electoral buzoneo de propaganda por parte del PSOE en varios municipios de Huelva

Archivo - La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Huelva ha presentado tres denuncias ante la Junta Electoral por el "incumplimiento" por parte del PSOE del artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La secretaria general, Berta Centeno, ha lamentado las "artimañas del partido socialista para alterar las reglas del juego".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Centeno ha señalado que estas actuaciones "saltándose las Ley Electoral" son "fruto del nerviosismo con las que afronta las Elecciones andaluzas el PSOE".

De este modo, la primera de las denuncias declara la existencia de propaganda electoral consistente en unos carteles difundidos en los buzones de los vecinos de al menos los municipios de Lepe, Villablanca y Ayamonte que "contienen mensajes de contenido político dirigidos a influir en favor de la formación política PSOE y su candidata a presidir la Junta de Andalucía".

La segunda denuncia señala igualmente propaganda electoral distribuida a los vecinos de los municipios de Cumbres Mayores, Valdelarco, Castaño del Robledo, Cumbres de San Bartolomé e Higuera de la Sierra con contenido político para "influir en el electorado fuera del periodo de campaña". Y la tercera denuncia pone de manifiesto, a juicio de los populares, la difusión de propaganda electoral dirigida a los jóvenes en el municipio de Bonares, en los que se abordan cuestiones relacionadas con la vivienda, la universidad y las becas, con un contenido "orientado a influir en el electorado juvenil".

La secretaria general de los populares ha afirmado que la ley es "clara" y esta actuación constituye "un acto de propaganda electoral realizado fuera del periodo legalmente establecido, vulnerando lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General".

Por último, la secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha reiterado que "si este va a ser el modus operandi del PSOE durante este periodo de precampaña", desde el Partido Popular van a estar "muy atentos ante actuaciones de este tipo para que no se vulnere la Ley Electoral".

