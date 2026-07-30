El PP destaca el "conocimiento de las necesidades reales de la provincia" de los nuevos delegados de la Junta en Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP DE HUELVA

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha mostrado este jueves su satisfacción con el nombramiento de los nuevos delegados territoriales en la provincia en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía celebrado este jueves. González ha destacado de los responsables nombrados el "conocimiento que tienen de las necesidades reales de la provincia", así como el "firme compromiso" con el que afrontarán los retos y proyectos que tienen las distintas delegaciones territoriales.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha señalado que los nuevos delegados territoriales "van a defender los intereses de los onubenses y de los 80 municipios de Huelva ante todo para que la provincia siga avanzando como lo ha hecho en las dos últimas legislaturas bajo el liderazgo de Juanma Moreno".

Los delegados territoriales nombrados en el Consejo de Gobierno son Juan Carlos Duarte en la Delegación Territorial de Salud y Consumo; Álvaro Burgos en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural; Jaime Pérez, delegado territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio; y de Fomento y Movilidad; Lucía Núñez, delegada territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos; y de Universidad, Industria, Energía e Innovación; Carlos Soriano en la Delegación Territorial de Educación; y José Manuel Borrero Barrero, en Delegación de Servicios Sociales, Familias e Igualdad.

Entre los nuevos nombramientos se encuentra José María Mayo Luis, como delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo; y de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública; la delegada territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte es Pastora Giménez Corpas; y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente es Patricia Millán Fernández.