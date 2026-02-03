El PP destaca que el Hospital Materno Infantil de Huelva pasará "de ser una promesa incumplida del PSOE a una realidad"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, y la secretaria general, Berta Centeno, en los terrenos donde irá ubicado el Hospital Materno Infantil. - PP DE HUELVA

HUELVA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado que el Hospital Materno Infantil después de "décadas de incumplimientos por parte de los Gobiernos del PSOE en la Junta" será "una realidad" tras la adjudicación de las obras por parte del Gobierno andaluz. El popular ha manifestado que el Hospital Materno Infantil va a convertirse en una de las infraestructuras sanitarias "más importantes" en la provincia y que supone "un antes y un después" para la sanidad pública onubense que "verá cumplida una demanda histórica".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, González ha remarcado que el Materno Infantil "va a dejar de ser una promesa incumplida con el PSOE para pasar a ser una realidad con el Gobierno de Juanma Moreno" y "miles de familias onubenses se van a ver beneficiadas con esta nueva infraestructura sanitaria que será moderna y vanguardista".

De este modo, el Hospital Materno Infantil que irá ubicado en el complejo sanitario del Juan Ramón Jiménez, tendrá 36.372 metros cuadrados y ofrecerá 125 nuevas camas a Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Salud Mental y Cuidados Intensivos, con un presupuesto total de 85 millones de euros.

Además, la construcción del hospital Materno Infantil va a permitir liberar 12.000 metros cuadrados del Juan Ramón Jiménez que se destinarán a otras especialidades como Oncología, Salud Mental, Urgencias y hospitalización general en beneficio de toda la población onubense. "Hoy la sanidad vive el mayor impulso de su historia en la provincia de Huelva con proyectos como el Hospital materno Infantil que es ejemplo del compromiso que tiene el Gobierno de Juanma Moreno con los onubenses", ha concluido.