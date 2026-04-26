El PP destaca la ITV de Lepe como "ejemplo de la agenda inversora" de la Junta en la Costa Occidental de Huelva

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, en la estación de ITV de Lepe. - PP DE HUELVA

HUELVA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha destacado la apuesta del Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno por la Costa Occidental onubense, poniendo como ejemplo la estación de ITV de Lepe, que ha definido como "una muestra clara de la agenda inversora de la Junta".

El dirigente popular ha recordado que "durante décadas los anteriores gobiernos socialistas prometieron una ITV para dar servicio a los municipios de la costa occidental de Huelva", pero, según ha criticado, "esas promesas nunca se ejecutaron".

En este sentido, ha subrayado que "ha tenido que ser un gobierno del PP, liderado por Juanma Moreno, el que haga realidad esta infraestructura, que beneficia a miles de usuarios al evitarles desplazamientos a otros puntos de la provincia para pasar la inspección de sus vehículos, con el consiguiente ahorro de tiempo y dinero".

En materia de infraestructuras, también ha destacado actuaciones como la ampliación del paseo marítimo de La Antilla, en Lepe, o el paseo peatonal en la ribera del río Guadiana, en Ayamonte. En Cartaya, ha resaltado la mejora del muelle del puerto de El Rompido y la puesta en marcha de la Vía Verde entre Nuevo Portil y El Rompido. Por su parte, en Isla Cristina ha mencionado proyectos como la rehabilitación del puente Infanta Cristina, la reforma del instituto Galeón y la depuradora de marisco en la lonja, dirigida al sector pesquero.

Ante ello, ha señalado que "son ejemplos claros de la agenda inversora de Moreno en los últimos siete años en la provincia de Huelva y, de forma particular, en estos municipios de la Costa Occidental". "Frente a las promesas incumplidas de anteriores gobiernos socialistas, hoy podemos hablar de realidades y servicios en funcionamiento gracias a la acción del actual Ejecutivo andaluz", ha concluido.