PP-A cuestiona el minuto de silencio por Adamuz en la cumbre con Portugal: "No cabe ahí el dolor y las reivindicaciones"

SEVILLA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de Andalucía, Antonio Repullo, se ha pronunciado este jueves sobre el anuncio del Gobierno de que este viernes se guardará un minuto de silencio antes del inicio de la cumbre bilateral que España y Portugal van a celebrar en Huelva por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) para considerar que "en un minuto de silencio no cabe todo el dolor de las víctimas de Adamuz, no caben todas sus reivindicaciones".

En una rueda de prensa en la sede regional, el número dos en el organigrama de los populares andaluces ha considerado que para resarcir el dolor de las víctimas "no cabe en ese minuto" para alcanzar objetivos como serían "su búsqueda de verdad", así como "su acompañamiento", además de "sus legítimas peticiones al Gobierno de España".

Repullo ha subrayado en una nota de este partido cuando se cumple un mes y medio del accidente ferroviario que "el gobierno de Sánchez y Montero no está contribuyendo a la búsqueda de la verdad sobre lo que ocurrió", para aludir en este sentido a "retiradas de material a espaldas de las autoridades judiciales y con explicaciones confusas, sin transparencia".

El secretario general del PP andaluz ha coincidido en reclamar "al igual que las familias de las víctimas, transparencia y verdad", para seguidamente poner el acento en la reclamación de "inversiones para garantizar la seguridad de los trenes en Andalucía con el objetivo de que nunca se vuelva a repetir algo así".

"Es triste ver la complicidad del PSOE andaluz, alineado con el Gobierno central y no con la población andaluza que sufre las consecuencias de la crisis ferroviaria provocada por el Gobierno de Sánchez y Montero", ha afirmado Repullo.