Pedro Sánchez rendirá homenaje en Huelva a las víctimas de Adamuz el 6 de marzo

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Adamuz tras el accidente. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, rendirá homenaje este viernes, 6 de marzo, en el Monasterio de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el marco de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa que se celebrará en la provincia onubense, después de que se pospusiera el homenaje de Estado previsto para el 31 de enero al trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.

De este modo, según han indicado fuentes del Gobierno, la jornada comenzará a las 10,30 horas y se llevará a cabo un minuto de silencio en memoria de las 46 víctimas mortales, 28 de las cuales eran de la provincia de Huelva.

Aunque en un primer momento el Gobierno y la Junta de Andalucía acordaron celebrar un homenaje de Estado por las víctimas el 31 de enero, finalmente fue pospuesto tras trasladar una amplia mayoría de las familias de las víctimas que no podrían acudir.

Tras ello, la misa funeral oficiada por el Obispado de Huelva el pasado 29 de enero se convirtió en un auténtico acto oficial, con la presencia de familiares de fallecidos y de heridos, así como de los reyes de España, Felipe VI y Letizia; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Javier Argüello, tres ministros, encabezados por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El balance final del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después de accidente --el 30 de enero-- tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.

LA CUMBRE

Sánchez y el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, encabezarán las delegaciones de España y el país luso en esta cumbre que tenía previsto celebrarse en enero pero fue aplazada por el accidente ferroviario. En ella se debatirá asuntos de especial interés para ambos países como infraestructuras, agua o digitalización.

La pasada reunión tuvo lugar el 23 de octubre de 2024 en Faro en la que participaron trece ministros portugueses y once españoles. Durante la Cumbre se abordaron cuestiones en diversos ámbitos como economía y competitividad; transición ecológica y digital justa; solidaridad y cooperación transfronteriza; la promoción de la agenda cultural común y la proyección global de ambos países.

Asimismo, se firmaron once acuerdos en diversas materias. En el marco del 'Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas', conocido como Convenio de la Albufeira, ambos gobiernos alcanzaron acuerdos para la extracción sostenible del agua para garantizar el buen estado de los estuarios del Tajo y del Guadiana.