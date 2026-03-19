El PP exige al Gobierno reactivar "ya" el tren de pasajeros de la Huelva-Zafra porque "la sierra está aislada"

La diputada nacional por Huelva, Bella Verano. - PP DE HUELVA

JABUGO (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La diputada nacional por Huelva, Bella Verano, ha criticado la situación de la línea ferroviaria Huelva-Zafra, actualmente sin servicio de pasajeros, y ha exigido al Gobierno de España su puesta en funcionamiento "cuanto antes y con una fecha concreta", ya que "la sierra está aislada".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, durante una comparecencia en El Repilado, en Jabugo, acompañada de algunos representantes municipales afectados, Verano ha advertido de que la comarca se encuentra "completamente aislada al no disponer ni de una conexión ferroviaria operativa para viajeros ni de una alternativa viaria adecuada".

"La realidad no es solo la distancia, es vivir aquí sin conexiones dignas", ha afirmado, toda vez que ha subrayado que "la falta de transporte afecta directamente a las oportunidades, la igualdad y el futuro de los pueblos de la Sierra".

Además, la diputada ha subrayado que la línea fue objeto de una inversión superior a los 240 millones de euros y que se reabrió en septiembre de 2025, tras años de obras. Sin embargo, "apenas unos meses después, el pasado 4 de febrero, el servicio quedó interrumpido tras un temporal". Aunque recientemente se ha restablecido la circulación, Verano ha lamentado que solo se ha hecho para mercancías, "mientras los pasajeros siguen sin tren, sin fecha de reapertura y sin explicaciones".

"Lo que no entendemos es por qué sí hay tren para mercancías y no para pasajeros. No parece un problema técnico, sino de prioridad política", ha señalado.

La diputada ha alertado además del "impacto" que "esta situación está teniendo ya en la economía de la zona". Según ha explicado, el tren había abierto "nuevas oportunidades para jóvenes que podían desplazarse a la Universidad de Huelva sin necesidad de trasladarse a vivir a la capital, así como para empresas, especialmente del sector cárnico, que habían mejorado su actividad" y "todo eso ahora se ha visto completamente frustrado", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado las soluciones alternativas planteadas por el Gobierno como el refuerzo de autobuses, al considerar que "no están funcionando en tiempo y forma" y "no suponen una respuesta real a la falta de tren".

A esta situación se suma, según ha indicado, el estado de la carretera N-435, cuyo desdoble "sigue pendiente desde hace años, lo que agrava aún más el aislamiento de la comarca".

Verano ha enmarcado esta situación en "una falta de compromiso del Gobierno con los territorios rurales", ya que "se habla de luchar contra la España vaciada, pero esto es una forma de vaciar nuestros pueblos".

En este sentido, ha advertido de la sensación de "ciudadanos de primera y de segunda" en función del territorio, señalando que en otras zonas del país "las soluciones llegan de forma inmediata".

Por último, ha asegurado que el Partido Popular continuará impulsando iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones y reclamar la reactivación del servicio de pasajeros. "Una inversión de esta magnitud no puede funcionar a medias. La sierra de Huelva no puede seguir esperando", ha concluido.