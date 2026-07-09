El PP de Huelva acusa al Gobierno de impulsar un modelo de financiación autonómica que "perjudica a la provincia"

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno. - PP DE HUELVA

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP de Huelva, Berta Centeno, ha criticado que el modelo de financiación que pretende el Gobierno del PSOE "perjudica los intereses de la provincia de Huelva y del resto de Andalucía".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Centeno ha lamentado que el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, quiere "imponer" el modelo de financiación diseñado por María Jesús Montero, que fue elaborado con "el único objetivo" de "satisfacer las exigencias de los independentistas catalanes".

"Andalucía no puede seguir siendo una comunidad infrafinanciada. Nosotros no podemos aceptar que el futuro de la financiación autonómica dependa de acuerdos políticos entre unos pocos. El modelo Montero de financiación beneficia a unos territorios en detrimento de otros", ha aseverado.

En este sentido, la popular ha remarcado que "lo más doloroso" es que este modelo de financiación "que perjudica a la provincia lo haya presentado y lo haya diseñado María Jesús Montero", que es la actual secretaria general de los socialistas andaluces y la portavoz del grupo parlamentario socialista.

Asimismo, Berta Centeno ha señalado que la "infrafinanciación" afecta "directamente" a los servicios públicos porque "si no hay una financiación justa, hay menos recursos para la educación en Huelva, hay menos recursos para la sanidad de los onubenses y hay menos recursos para la dependencia".

"Vamos a seguir defendiendo un nuevo modelo de financiación y no, desde luego, el que quiere el gobierno de Pedro Sánchez. Andalucía va a seguir reclamando lo que le corresponde por derecho, ni más ni menos, porque la igualdad de los españoles no se negocia", ha finalizado.