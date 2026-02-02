El PP de Huelva exige que las familias de las víctimas del accidente ferroviario "conozcan la verdad cuanto antes"

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González. - PP HUELVA

HUELVA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha exigido este lunes al Gobierno central que "cuanto antes" las familias de las 46 víctimas mortales y los heridos que aún se recuperan "conozcan la verdad" de lo ocurrido en el accidente de tren el pasado 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz.

González ha señalado que es "el deseo" de las familias de las víctimas y "de todos los ciudadanos" ya que "cada día que pasa sin conocerse esa verdad es un día de sufrimiento", por ello insiste en que "merecen saber y conocer qué fallo para que descarrilaran los trenes", ha indicado en una nota.

"Lo pedimos con la misma serenidad que lo piden las familias, pero con firmeza y lealtad", ha afirmado el popular que ha señalado que "durante estas dos semanas el PP ha estado acompañando a las víctimas y apoyando a sus familias que ahora necesitan conocer la verdad".

Asimismo, el presidente de los populares onubenses ha exigido al Gobierno que examine "metro a metro" el estado de la vía en el trayecto entre Huelva y Madrid "para que no vuelva a ocurrir otra desgracia, pues llevamos denunciando desde hace tiempo las condiciones tercermundistas de la línea ferroviaria sin que se le haya dado una solución".

"En ese sentido vamos a trabajar. Ese es nuestro compromiso. Que se sepa la verdad, aunque no va a reparar por completo el dolor de las 46 familias víctimas mortales de este accidente y de los viajeros que aún están recuperándose, es necesario respuestas claras para evitar que una desgracia como el accidente de Adamuz vuelva a repetirse", ha concluido.