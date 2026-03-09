El PP lamenta "descomposición" del PSOE y asegura que Miranda es "la única opción de gobierno estable" en Huelva

El primer teniente de alcaldesa y portavoz del equipo de Gobierno municipal, Felipe Arias, este jueves en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias (PP), ha apuntado este lunes a una "descomposición" del Grupo Municipal Socialista en el Consistorio de la capital tras conocerse que el edil Luis Albillo ha solicitado abandonar esta formación y pasar a la condición de concejal no adscrito, ya que con este son "nueve los concejales que han abandonado", toda vez que ha insistido en que el equipo de Gobierno de Pilar Miranda es "en este momento, la única opción de gobierno estable, centrado y eficaz".

A preguntas de los periodistas, Arias ha reconocido que no le sorprende la "descomposición" del PSOE, puesto que "son nueve de los once que tienen en el Pleno, los que han abandonado el Grupo Municipal Socialista". "Esto es una muestra evidente de la descomposición absoluta que tiene el Partido Socialista en Huelva, donde nadie quiere estar en este Grupo Municipal. Todos huyen, no existe líder, hay guerras de poder entre ellos, hay grupos, hay problemas entre ellos", ha señalado.

Además, se ha referido a que Gabriel Cruz, que es concejal y presidente de la Agrupación Municipal Socialista en el Ayuntamiento, "sigue de vacaciones en Madrid" mientras que el secretario general de los socialistas de la capital, Enrique Gaviño, "intenta mover los hilos desde Sevilla y convertirse en el líder que ni siquiera ellos mismos quieren, un líder que pretende volver de donde lo echaron hace unos años".

Por tanto, Arias ha insistido en que "existen problemas serios entre ellos" y "es prueba evidente de esa descomposición", por lo que se ha preguntado "qué van a hacer para resolver esta situación" y "cómo pretenden ofrecerle a los ciudadanos de Huelva una oposición seria si están entretenidos en sus guerras internas".

Al respecto, el portavoz ha remarcado que frente a "ese caos" hay "un liderazgo claro, que es el de Pilar Miranda" con "un proyecto concreto de ciudad", por lo que el equipo de gobierno es, "en este momento, la única opción de gobierno estable, centrado y eficaz y que los ciudadanos pueden estar tranquilos".

"En frente no hay alternativa, lo que vemos es una descomposición que no sabemos hasta dónde van a llegar las huidas de este grupo municipal. Ya van por nueve de once. No sé si en los próximos días también se producirán nuevas huidas y van a tener que tirar de los reservas", ha insistido.

En este punto, Arias ha indicado que les tienden la mano "a todos los concejales de la oposición", ya que "previamente se busca el consenso con el Partido Socialista con el Grupo Mixto y con Vox". "Lamentablemente en algunas ocasiones hemos obtenido solo el apoyo de algunos grupos pero desde el Partido Socialista es difícil", ha apostillado.

"Lo que pasa es que cuando se tratan de temas claves de la ciudad el PSOE prefiere que se bloqueen para ver si así nos va mal a nosotros, aunque se perjudiquen a los ciudadanos. Lo hemos visto con los presupuestos todos los años, lo hemos visto con el PGOM, en fin, con todos los temas clave. Cuando el PSOE podría demostrar que es un partido de Estado, pero no ponen los intereses de los ciudadanos de Huelva por encima, ponen los intereses de su partido pensando, como han dicho siempre, que cuanto peor le vaya a Huelva, peor nos va a ir a nosotros", ha lamentado.

Por ello, ha insistido que van mantener el contacto "con todos los concejales de la oposición" y "la posibilidad de que se sumen al progreso de Huelva, a los proyectos de ciudad y a todos les vamos a ofrecer esa posibilidad".

"Aquellos que se quieran sumar bienvenidos serán y aquellos de los que obtenemos el no por respuesta, los ciudadanos sabrán qué hacer cuando lleguen las próximas elecciones y elegir entre los que de verdad apoyan los proyectos que vienen bien a Huelva y los que los obstaculizan", ha finalizado.