El PP lamenta que el Gobierno "condena al aislamiento" a la Sierra con el "abandono" de la N-435 y la Huelva-Zafra

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, este jueves en Castaño del Robledo. - PP HUELVA

CASTAÑO DEL ROBLEDO (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, ha señalado este jueves, en Castaño de Robledo, que "el Gobierno central condena a la comarca de la Sierra con el abandono de las dos únicas vías de conexión" como son de la carretera N-435 y la línea ferroviaria Huelva-Zafra.

González ha lamentado el "mal estado" de la carretera nacional 435 que "pone a diario en peligro a conductores y ocupantes de los vehículos", así como la interrupción de la línea ferroviaria Huelva-zafra "que lleva más de dos meses sin servicio y sin explicaciones ni plazos de reapertura por parte del Gobierno central", ha indicado en una nota.

Además, el popular ha criticado que "el PSOE hable de cohesión territorial y lucha contra la despoblación" cuando "abandonan las infraestructuras de conexión como las carreteras y la línea ferroviaria dejando a más de 40.000 ciudadanos de 29 municipios con dificultades para desplazarse".

"La situación que vive la comarca de la sierra es grave ya que estas dos únicas vías de movilidad están abandonadas por el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero produciendo un impacto negativo, no únicamente en los vecinos y vecinas de la comarca sino también en el desarrollo económico de la zona", ha manifestado.

Asimismo, ha insistido que estos municipios "necesitan del apoyo de todas las administraciones para que su actividad económica esté diariamente fortaleciéndose y esta falta de comunicación lo que hace es todo lo contrario, deteriorar la actividad económica, la actividad de mercancía y de transporte".

En este sentido, González ha exigido al Gobierno del PSOE que "actúe y deje de despreciar a la provincia de Huelva, ya que mantener el mal estado de la carretera y fuera de servicio la línea de tren supone condenar al aislamiento a la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche".