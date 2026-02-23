Presentan un proyecto para la reorganización de los sondeos de agua en Matalascañas (Huelva)

Archivo - Imagen de Matalascañas, en Almonte (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE - Archivo

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha emitido una resolución sobre la apertura del procedimiento ambiental para el proyecto de 'Reorganización de la batería de sondeos para el abastecimiento de agua a Matalascañas' con el objetivo de "salvaguardar los valores naturales en el ámbito de Doñana". El mismo deberá ser sometido al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.

Según indica la resolución publicada en el Boletín Oficial de Estado, consultado por Europa Press, el objetivo del proyecto, promovido por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) consiste en la clausura de los dos sondeos para abastecimiento existentes en el extremo oriental de Matalascañas y su sustitución por otros dos situados en el extremo más occidental, a fin de conseguir un ascenso en los niveles piezométricos en la zona próxima al complejo lagunar de Santa Olalla para favorecer su recuperación.

Asimismo, según indica el informe ambiental previo, el sistema de abastecimiento de Matalascañas está constituido por diez sondeos, que discurren aun kilómetro del mar, pero solo están en funcionamiento cinco de estos sondeos (sondeos n.º 2, 3, 6, 9 y 10). El primero ya está ejecutado a modo de sondeo de investigación.

Asimismo, el volumen de extracción, para los cinco sondeos en funcionamiento, se ha reducido de 3,12 a 2,2 hm3/año desde 2005 a 2017, señalándose que el sondeo más próximo al complejo dunar "se está usando solo de forma esporádica". Por ello, "dada la necesidad de cerrar estos sondeos y el consumo en época de verano", se proponen nuevos sondeos alejados del complejo lagunar de Santa Olalla para que "la interferencia sea mínima".

De las opciones planteadas, la CHG ha elegido la de "alejar los sondeos con extracciones más significativas del complejo lagunar Santa Olalla", desplazando los sondeos hacia el oeste de la población, hacia el parque dunar, pero "tratando de minimizar la intrusión salina, por lo que se debe situar al menos a 1.000 m del mar". Se indica que esos terrenos son propiedad del Ayuntamiento de Almonte, "lo que facilita el proyecto".

Las captaciones que conforman el sistema actual y futuro de abastecimiento de Matalascañas se sitúan sobre la masa de agua subterránea 'Manto Eólico Litoral de Doñana'. La masa de agua se asienta sobre arenas medias y finas de origen eólico.

Por otro lado, se identifica que durante la fase de construcción, la calidad del aire "se resentirá fundamentalmente por el levantamiento de polvo relacionado con los movimientos de tierra necesarios para el acondicionamiento del terreno".

De este modo, durante el funcionamiento, "se conseguirá satisfacer la demanda teórica punta durante un mes de agosto-tipo con un máximo consumo estimado en torno a los 517.000 metros cúbicos , equivalente a un caudal de 193 litros por segund o en régimen continuo, o bien 257 litros por segundo durante dieciocho horas funcionando y seis horas de recuperación.

"Esto se consigue mediante la puesta en marcha de los sondeos con caudales unitarios de entre 40-50 l/s (convenientemente alejados del complejo lagunar de Santa Olalla y distribuidos entre sí para que haya una mínima interferencia entre sus respetivos conos de bombeo)", señala el proyecto.

Además, el proyecto precisa de la construcción del sondeo, equipamiento de este --conexión a red eléctrica, bomba, casetas--, así como la conexión de los sondeos con la red de abastecimiento de Matalascañas mediante una tubería de polietileno de alta densidad de 4.296 metros de longitud y la ejecución de dos piezómetros multitubo, de 300 mm de diámetro de perforación y 150 m de profundidad, para analizar la intrusión de agua marina en el acuífero que completará la red de control de las aguas subterráneas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Además, el proyecto se sitúa fuera de las zonas con probabilidad de inundación y en una zona con probabilidad media de incendio forestal. Dada la cercanía del proyecto al mar, también se evalúa el riesgo de inundación costera o de subida del nivel del mar.

La Dirección General de Espacios Naturales Protegidos de la Junta de Andalucía señala que los cálculos sobre el volumen de población estacional utilizados para el establecimiento de la viabilidad de las extracciones en los momentos de mayor demanda, "generan serias dudas" y que "el documento reconoce importantes diferencias con las valoraciones de población estacional planteadas por la empresa concesionaria del suministro en la actualidad".

Por su parte, la Estación Biológica de Doñana señala que la reorganización de la batería de sondeos propuesta "no representa una solución sostenible para el abastecimiento de Matalascañas a largo plazo, al poner en serio riesgo el equilibrio ecológico del sistema lagunar de Doñana, señalando la necesaria y urgente reducción de las extracciones y no sólo la recolocación de estas así como el eventual cambio de suministro hacia aguas superficiales".

Asimismo, el propio informe señala que se identifica "impactos asociados al incremento de tráfico por las obras que pueden incidir sobre la población, proponiendo varias medidas para reducirlo como la señalización y vallado de obras, la limitación de vehículos pesados en zona urbana o la reducción del tiempo de obras al mínimo e imprescindible, entre otras".

El documento ambiental indica que el ciclo hidrológico "podría verse alterado por el cambio climático, impactando sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y en la calidad del agua", por lo que se propone una serie de medidas generalistas en cuanto a la adaptación al cambio climático como la protección de los recursos hídricos "mediante planificación estratégica regional y específica local, recalcando como medida relativa al ciclo del agua, teniendo en cuenta la disminución de precipitaciones en los próximos años, el tratar de utilizar la menor cantidad de agua posible".

El documento ambiental indica que en la fase de construcción "como primer impacto la generación de aguas residuales", por lo que propone disponer de baños químicos con depósito propio de recogida de aguas residuales" y una serie de medidas para evitar impactos en el medio hídrico como la gestión adecuada de los efluentes de obra, los acopios de materiales e instalaciones auxiliares en zonas impermeables o degradadas, la ubicación de las instalaciones fuera de zonas de servidumbre o cauces, y la no excavación, ni vertidos de material sobre el dominio público hidráulico".

No obstante, la Estación Biológica de Doñana indica que la distancia de 1,5 km entre la nueva batería de sondeos propuesta y la actual "resulta insuficiente para evitar la afección al sistema lagunar de Doñana, dado que se ha documentado ya impacto a más de cinco kilómetros desde los pozos actuales", además de que detecta "diferentes deficiencias" en cuanto a su impacto en la flora y la fauna.

Por todo ello, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental acuerda que el proyecto debe someterse al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria, "ya que se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".