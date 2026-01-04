El presidente de Aiqbe asegura que la industria tiene "mucho interés" por Huelva pero "hay retos necesarios"

Archivo - Imagen panorámica del Polo Químico de Huelva. - AIQBE - Archivo

HUELVA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas y Básicas de Huelva (Aiqbe), Juan del Olmo, ha asegurado que "hay mucho interés por este enclave" y existe "varios factores para ello", no obstante, ha señalado que la provincia tiene varios retos para "atraer más empresas".

En una entrevista concedida a Europa Press, Del Olmo ha señalado que hay "varios factores" por lo que las empresas industriales están mostrando "mucho interés" por Huelva como enclave industrial.

Así, ha señalado que los ayuntamiento de Huelva y Palos de la Frontera "han comprendido perfectamente que se trata de una crecimiento sostenible, con proyectos de innovación y empresas muy respetuosas con el medio ambiente y han facilitado la implantación".

Asimismo, ha señalado que la Junta de Andalucía "ha facilitado, con diversas iniciativas, que los proyectos se ejecuten en menos tiempo, ejemplo de ellos es la Unidad Aceleradora de Proyectos), sosteniendo que el tejido industrial en la comunidad es fundamental para un crecimiento económico estable y empleo de calidad".

Además, otro de los factores, según ha señalado el presidente de la Aiqbe, es que el polo industrial de Huelva es "un gran complejo muy diversificado, con industrias interconectadas en muchos insumos y con muchas sinergias entre ellas", además de que "un tercio del consumo de hidrógeno en España, se hace en Huelva".

"Pero la principal ventaja competitiva radica en el acceso al mar y en contar con una Autoridad Portuaria que apoya a la industria y trabaja continuamente para mejorar las conexiones marítimas y ferroviarias", ha manifestado.

RETOS

No obstante, el presidente de la Aiqbe ha señalado varios retos que son "necesarios" como las infraestructuras eléctricas, para las que ha pedido "una inversión estatal para mejorar la red de transporte y distribución eléctrica", ya que "para atraer industria, electrificar la economía, incorporar energías renovables y crecer sosteniblemente, es esencial invertir en redes eléctricas".

"Si queremos que Huelva crezca como está previsto y que vengan nuevas industrias necesitamos más inversión. Ahora mismo, según la Junta, los proyectos que están anunciados tienen garantizados el suministro eléctrico, pero no es tan claro para los que están por venir", ha manifestado.

Asimismo, Del Olmo ha asegurado que la provincia tiene también "una deuda histórica por parte de los gobiernos, no el de ahora solo, con las infraestructuras terrestres", ya que Huelva "está muy mal conectada", ya que "es la única provincia limítrofe con tres provincias solo está conectada por autovía con una".

Pero ha insistido en que es "fundamental" el desdoble de la N-435 o "al menos hasta Zalamea la Real y el desdoble de la A-461 hasta Santa Olalla de Cala, para salir a la A-66, la Ruta de la Plata".

"Es una de las inversiones más necesitadas para que Huelva crezca en todos los sectores, turismo, agroalimentario e industrial, y dejemos de estar aislados con una única carretera", ha apostillado.

AGUA Y VIVIENDA

Asimismo, dentro de los retos "uno de los más importante" es el agua, de hecho, Del Olmo ha recordado que "la necesidad de infraestructuras hídricas ya se puso de manifiesto en 1998 y se incluyeron dentro del Plan Hidrológico de 2001", toda vez que ha señalado que "no es solo una necesidad de la industria, que lo es, sino de la población para garantizar la problemática de avenidas de grandes lluvias, así como el suministro doméstico".

Así, ha indicado que "una de las principales" infraestructuras "necesarias" es la presa de Alcolea, ya que supondrá un "beneficio para el abastecimiento de agua agrícola, para la población y para la industria". "Además, está incluida en el Plan Hidrológico como presas que evitan inundaciones en casos de fuertes lluvias, toda vez que esta obra va unida al canal de Trigueros, que proporciona agua al anillo de Huelva".

Asimismo, ha señalado que esta presa "vendría a solucionar un problema" y es que en la actualidad "toda el agua viene a través del túnel de San Silvestre, el cual está colapsado, es cierto que hay un proyecto de desdoble, pero lleva parado unos meses", por lo que "si hay un corte, solo hay agua para 48 horas".

"Pero cuando se decida reiniciar la obra y hasta que se termine, puedan pasar diez años. Así que estamos ante un problema de primer orden", ha aseverado, tras lo que ha explicado que relacionado con esta presa, hay otra actuación "pendiente", que "sí le corresponde a la Junta de Andalucía" que es la depuración de los pasivos mineros, ya que "los vertidos de las antiguas minas tenían mucha carga de contaminación", pero esta "podría ir a la presa de la Alcolea", pero ha señalado que "hay métodos que se están experimentado, junto a la Universidad de Huelva".

Por último, como cuarto "reto" de la provincia es la vivienda, ya que ante "la demanda de mano de obra que va a necesitar los grandes proyectos" y que va a requerir la llegada de trabajadores de otros lugares".

"El mercado de la vivienda, en compra y alquiler, se verá presionado si no se habilita pronto suelo para construir en la capital y su área metropolitana, a raíz del aumento de mano de obra de las nuevas inversiones industriales", ha finalizado.