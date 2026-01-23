El presidente de la Conferencia Episcopal asistirá a la misa funeral en Huelva por las víctimas

El presidente de la Confederación Episcopal Española, Luis Argüello. - Diego Radamés - Europa Press

HUELVA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello García, asistirá a la Misa funeral en la Catedral de Huelva por las víctimas de Adamuz que se celebrará el próximo 29 de enero. Así lo ha comunicado en la mañana de este viernes, la Secretaría General de la Conferencia Episcopal Española al Obispado de Huelva, confirmando la presencia del actual presidente del episcopado español en esta celebración litúrgica de acción de gracias y sufragio.

Según ha indicado el Obispado de Huelva en una nota de prensa, Luis Javier Argüello García es presidente de la Conferencia Episcopal Española desde el 5 de marzo de 2024. Con anterioridad, desempeñó el cargo de secretario general del organismo entre los años 2018 y 2022.

Asimismo, ha sido miembro de la Comisión para el Clero y Seminarios, de la Comisión Permanente y responsable del Servicio de Pastoral Vocacional de la Conferencia Episcopal durante el periodo 2022-2024. Anteriormente, formó parte de la Comisión Episcopal de Pastoral y de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades entre 2017 y 2018.

A esta misa funeral se sumará también el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien ha confirmado igualmente este viernes su participación en la celebración.

La Diócesis de Huelva agradece las muestras de cercanía institucional y eclesial "en un momento de especial dolor", y anima a los fieles a unirse en oración por el eterno descanso de las víctimas y por el consuelo de sus familiares.