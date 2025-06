Presidente del Consejo de Doñana dice que "hay que seguir trabajando" pese "a los niveles adecuados de lluvia"

HUELVA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Participación del Entorno Natural de Doñana, Enrique Mateos, ha señalado que el parque ha presentado "unos adecuados niveles de precipitaciones", pero ha aconsejado que ello "no lleve a un falso optimismo" porque "hay que seguir trabajando" como "en la recuperación del Guadiamar".

Así se ha expresado el presidente en declaraciones previas al Pleno ordinario del Consejo, que se celebra este viernes, y en el que, entre otros temas, se va a debatir sobre el proyecto 'Sondeo Marismas-3NE' asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural en Almonte.

En este sentido, Mateos ha señalado que, desde el último pleno ordinario en el mes de noviembre, han sido unos meses "bastantes ilusionantes" por aspectos de carácter meteorológico, ya que se han producido "niveles bastante adecuados" de precipitaciones, que "han permitido una activación bastante importante de la red de canales, caños, arroyos y de la marisma de Doñana".

"Pero no me gustaría que esto nos llevara a un falso optimismo. Hay que seguir trabajando y, en ese marco del trabajo, me gustaría agradecer a las distintas Administraciones que siguen ejecutando proyectos en el Marco de Actuaciones de Doñana", ha abundado para agradecer el trabajo de Junta de Andalucía y Gobierno de España, algo que le transmite "optimismo e ilusión", ya que ambas administraciones son "ambiciosas, no autocomplacientes", y "continúan invirtiendo".

Al respecto, ha indicado que hay líneas de acción que son "importantes" y que "se deben empezar ya a ejecutar", en alusión a la convocatoria de ayudas para la renaturalización de tierras en el Condado y a la restauración del Guadiamar, por lo que espera que "pronto se empiece a reactivar estos asuntos que se contemplan en el Marco de Actuaciones para Doñana".

ALMACENAMIENTO DE GAS

En cuanto al proyecto 'Sondeo Marismas-3NE' asociado al almacenamiento subterráneo de gas natural en Almonte, el presidente del Consejo ha explicado que tras el anuncio de información pública, "se recibió una solicitud de las ONG y de las universidades, en la que se pedía que el pleno informara".

Asimismo, durante la exposición de este punto, según ha detallado Mateos, dos expertos de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva, "van a hablar sobre geomorfología y ecosistemas que están cerca de la zona de actuación". "Esperamos que contribuyan a nutrir el debate y que podamos hacer una información que sirva para que este proyecto se ejecute bajo un contexto de máxima cautela y precaución para lo que es la conservación del espacio", ha abundado.

No obstante, a preguntas de los periodistas, el presidente ha asegurado que la decisión de revisar la Declaración ambiental es del Ministerio para la Transición Ecológica y que el Consejo, como órgano colegiado, "solo realiza propuestas, ya que no tiene capacidad ejecutiva", pero ha destacado que una de las "principales características de la entidad es "la diversidad de sus miembros" y que "las ideas que surgen son muy valiosas", por lo que ha manifestado que "estaría bien que lo que se determinara en el Pleno, se implementara".

Además, ha asegurado que tiene su opinión personal, pero como presidente "tiene que defender y apoyar" el acuerdo al que se llegue en el Pleno, toda vez que ante la petición de la Junta de revisión de la declaración ambiental, ha indicado que "como miembro, es su punto de vista", pero "hay más instituciones representadas y hasta que no se pronuncien todas las partes, no se va a llegar a una idea de consenso".

"En base al principio de cautela y precaución en temas ambientales, a mí me parece siempre muy bien hacer revisiones, de hecho, es algo que hacemos muchos en el ámbito científico, es decir, estar recomprobando los resultados que te salen de tus investigaciones. Pero no veo que sea una recomendación que se salga del paradigma de lo que se puede pedir hoy en día en gestión pública y en la línea de lo que es que un proyecto se someta a exposición pública", ha concluido.