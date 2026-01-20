El presidente de la Diputación de Huelva acompaña a Felipe VI en su visita a Adamuz tras la tragedia ferroviaria

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, con el rey de España, Felipe VI. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA/CÓRDOBA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha acompañado a los reyes de España en la visita realizada este martes a Adamuz (Córdoba), con motivo del grave accidente ferroviario registrado en la localidad, que hasta el momento arroja un balance de 42 víctimas mortales y más de un centenar de personas heridas.

Durante la visita, Felipe VI se ha desplazado hasta la zona cero del descarrilamiento de los dos trenes de alta velocidad, donde ha podido conocer de primera mano los trabajos que se han desarrollado tras el siniestro y el operativo desplegado desde el primer momento, según ha informado la institución provincial en una nota.

Posteriormente, los reyes han visitado el hospital de Córdoba, donde han podido interesarse por el estado de las personas heridas que permanecen ingresadas. Felipe VI y doña Letizia han expresado su "deseo" de trasladar el "cariño" y el "apoyo de todo el país" a las víctimas y a sus familias, en "una muestra de cercanía y sensibilidad ante el profundo dolor que ha provocado esta tragedia".

La visita ha continuado en el Centro Cívico Poniente Sur de Córdoba, donde han estado acompañados por el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, junto al alcalde de Córdoba, José María Bellido; el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y la gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García.

Aquí, han mantenido un encuentro con psicólogos, personal sanitario y profesionales que han estado atendiendo a los familiares de las víctimas desde el primer momento. En el transcurso de la jornada, Toscano ha trasladado personalmente sus condolencias a las familias de las víctimas mortales, así como su "cercanía" a los familiares de las personas heridas, a quienes ha hecho llegar "el cariño, el apoyo y la solidaridad" de toda la provincia de Huelva.

Asimismo, ha puesto a disposición de todas las personas afectadas los recursos y la colaboración de la Diputación de Huelva, para "todo aquello que pueda contribuir a acompañar y aliviar" la situación que atraviesan.

El presidente de la Diputación ha subrayado la importancia de la visita realizada por los reyes, destacando que la presencia del rey en la zona afectada ha supuesto "un gesto de enorme valor humano e institucional", al estar "cerca de quienes sufren", escuchar a las familias y "reconocer" el trabajo de los profesionales que están atendiendo la emergencia.

Finalmente, desde la Diputación de Huelva se ha reiterado el "compromiso" de "seguir acompañando" a las personas afectadas, poniendo la institución "al servicio de quienes lo necesiten" y manteniendo "el apoyo y la solidaridad" con todas las familias golpeadas por esta tragedia.