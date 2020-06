El presidente del grupo municipal de Cs Huelva deja el partido, que le pide que entregue su acta de concejal

HUELVA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora presidente del Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Néstor Santos, ha presentado su dimisión dentro del partido este miércoles por lo que desde la formación le han solicitado que entregue su acta "por coherencia personal y respeto a los principios éticos del partido", según ha indicado Cs en un comunicado.

Esta decisión, según ha detallado Santos a Europa Press, se debe a discrepancias con la nueva dirección del partido, ya que considera que las políticas que se están tomando "no van en consonancia" con los postulados que tenía cuando empezó en Cs. Por esto, ha señalado que "no está de acuerdo" con las decisiones que se están tomando ahora.

Con respecto a la entrega de su acta como concejal, Santos ha apuntado que "no tiene sentido que pidan que la entregue porque las actas son unipersonales y no de los partidos y así lo dictaminó el Tribunal Constitucional en 1983". Por esto, ha subrayado que las personas que votaron a la formación en las pasadas elecciones "votaron a la anterior dirección que es con la que están de acuerdo".

De este modo, Néstor Santos continuará en el Consistorio onubense como concejal no adscrito para "no defraudar" a sus votantes, al tiempo que ha incidido en que "no tiene sentido" que entregue al acta "por respeto" a las personas que se sienten representada por él, al considerar que "en las elecciones municipales se vota a las personas".

Asimismo, Santos ha reseñado que no se ha marchado de Ciudadanos para entrar en otro partido por lo que, de momento, va a agotar la legislatura y "ya se verá qué ocurre", a la par que ha hecho hincapié en que piensa "seguir trabajando por los vecinos de Huelva y defendiendo sus iniciativas" ya que está "en manos de los onubenses".

Por su parte, desde Cs han recordado que esta petición de entrega de acta se basa en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.3 de los Estatutos de Cs y del compromiso asumido en la Carta Ética y Financiera que firmó Santos cuando fue designado candidato, se recoge el compromiso a dejar el acta de concejal si causa baja en el partido por cualquier motivo y han remarcado que seguirán trabajando por su proyecto de ciudad "para conseguir un beneficio común para el conjunto de los onubenses".

No es la primera vez que el grupo municipal de Ciudadanos protagoniza la renuncia de un concejal. En 2017 tuvo lugar la renuncia del entonces presidente del grupo de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Ruperto Gallardo, y el concejal y exportavoz Enrique Figueroa, quienes abandonaron la formación naranja pero no entregaron sus actas de concejal, pese a la solicitud del partido. Por ello, culminaron ese mandato como ediles no adscritos.

Ante esto, Néstor Santos fue una de las nuevas caras para el grupo municipal de Cs que en las pasadas elecciones locales, en las que la formación naranja consiguió tres concejales en el Ayuntamiento: Guillermo García Longoria, Noelia Álvarez y el propio Santos.

Néstor Santos se afilió a Ciudadanos en 2018 y comenzó a trabajar dentro de la formación en diferentes ámbitos llegando a ser la apuesta del partido para apuesta de Ciudadanos para liderar la lista al Senado en 2019 sustituyendo a María Ponce.

Nacido en Huelva en 1971, cursó estudios de Empresariales en la Universidad de Huelva, pero antes de terminarlos, en 1999, comenzó a trabajar, como Responsable de Logística en la empresa familiar Pan Gil, actualmente Grupo UniFood.