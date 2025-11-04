Prisión sin fianza para el detenido por la muerte violenta de su expareja en Moguer (Huelva)

MOGUER (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Moguer (Huelva), competente en materia de violencia sobre la mujer, ha ordenado este martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido como presunto autor de la muerte de su expareja sentimental ocurrida este pasado fin de semana en esta localidad.

Así lo ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha apuntado que durante la fase de instrucción de la causa se concretará si los hechos son constitutivos de un delito de homicidio o de un delito de asesinato, toda vez que ha señalado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario.

El cuerpo sin vida de una mujer de 47 años, con signos evidentes de violencia, fue localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer, por lo que su expareja, un hombre de 56 años, fue detenido como principal acusado del segundo asesinato por violencia de genero en la provincia en este año, según confirmaba el Ministerio de Igualdad, --y segundo caso en una semana tras el apuñalamiento de una mujer en Isla Cristina el pasado miércoles, que se encuentra fuera de peligro--.

De este modo, el Ayuntamiento de Moguer explicó que la víctima era una trabajadora de una de las fincas agrícolas ubicadas en las inmediaciones de la calle Maestra, junto a la zona hortofrutícola de Las Malvinas. La fallecida, de nacionalidad marroquí, llevaba años residiendo y trabajando en el municipio moguereño, donde estaba empadronada, y tenía una hija de 23 años que también residía desde hace poco en el municipio.

Asimismo, desde el Ayuntamiento señalaron que el presunto autor del apuñalamiento que ha causado esta nueva víctima de la violencia machista es una expareja de la fallecida, procedente de Burkina Faso, que "no aceptaba que la mujer tuviese intención de contraer matrimonio con otra persona". Además, el alcalde explicó que "sus compañeros de trabajo y su hija, al notar su ausencia, fueron los que localizaron a la víctima".

Además, desde el Consistorio señalaron que la víctima "no era usuaria del Centro Municipal de Información a la Mujer, ni existe constancia de que existieran denuncias previas, o de que estuviera incluida en el programa VioGen".

Con este caso, ya son dos las mujeres asesinadas por violencia de género en la provincia, tras el de una mujer de 56 años de Cartaya en mayo, once en Andalucía y 34 en toda España. Igualmente, se trata de la segunda mujer víctima de un caso de violencia de género en menos de una semana en la provincia, después de que el pasado miércoles fuera apuñalada por su pareja otra en Isla Cristina, aunque ya se encuentra fuera de peligro.