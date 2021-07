La productora Marta Velasco, premio 'Francisco Elías' del Festival de Islantilla (Huelva)

HUELVA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La productora sevillana Marta Velasco ha celebrado este sábado un encuentro con la prensa a pocas horas de que el Festival Internacional de Cine Bajo la Luna-Islantilla Cinefórum le rinda homenaje en la gala de inauguración de su decimocuarta edición, que tiene lugar esta noche en los jardines del Hotel Estival Islantilla, sede oficial de esta muestra cinematográfica a orillas del Atlántico onubense, entre los municipios de Isla Cristina y Lepe.

Velasco, que ha estado arropada en este acto por la Teniente de Alcalde isleña, Isabel López; por su homólogo lepero, Jesús Toronjo; y por el director del Festival, Esteban Magaz; se ha mostrado emocionada al agradecer un reconocimiento "que lleva el nombre de un andaluz pionero como Francisco Elías, primer español en rodar una película sonora, lo que es todo un símbolo y una responsabilidad", según una nota de prensa de la organización.

Ha dedicado este premio "especialmente a la persona que más me ha apoyado en mi carrera y que más ha creído en mí: mi madre; ella me decía que si tenía claro mi sueño, luchase y trabajase duro por él; hoy, con este homenaje a mi trayectoria profesional, no puedo evitar acordarme de ella".

La que es, además, presidenta constituyente de la recién creada Academia de Cine de Andalucía, se ha referido a esta nueva institución como "una herramienta que era ya ineludible para posicionar a la industria andaluza en el lugar que merece por el enorme potencial nacional e internacional que tiene".

La productora ha tenido también palabras de agradecimiento para los miembros de su Junta Directiva, algunos de ellos asistentes al acto, tales como sus vicepresidentas, la actriz Mercedes Hoyos y la presidenta de Asecan, Lourdes Palacios; o el director Benito Zambrano.

La teniente de alcalde de Isla Cristina, Isabel López, ha agradecido a la homenajeada "haber aceptado este premio que le otorga un festival joven, con tan sólo catorce ediciones a sus espaldas, pero que en muy poco tiempo ha sabido tomarle el pulso a la industria y proyectar el nombre de Islantilla a los cinco continentes, con cifras tan contundentes como las más de 1.400 obras inscritas en su Sección Oficial a Concurso en plena pandemia, cuando la producción cinematográfica se ha visto mermada en todo el mundo".

El teniente de alcalde de Lepe, Jesús Toronjo, ha reiterado "el respaldo de instituciones como la Mancomunidad de Islantilla al cine y a los profesionales de la industria audiovisual andaluza, porque desde el primer momento entendimos que la pandemia no podía paralizar la cultura y que este Festival debía seguir adelante, aunque hubiera que adaptar sus medidas de seguridad, porque a día de hoy es la oferta cultural más importante de toda la costa de Huelva".

PRODUCTORA DE RAZA, A PIE DE RODAJE

El director de la muestra, Esteban Magaz, ha recordado la brillante trayectoria profesional de Marta Velasco a través de la producción, "en la que comenzó en 2004 de la mano de su socio Gonzalo Bendala con la productora Áralan Films, dejando para la posteridad destacadas obras nacionales e internacionales".

Magaz la ha definido como "una productora de raza, a pie de rodaje", y ha expresado su admiración "por una mujer que lucha por cada uno de los proyectos en los que se embarca sintiéndolo como suyos".

Entre los trabajos más celebrados de Marta Velasco destacan títulos como 'Intemperie', de Benito Zambrano (2019); 'Quién te cantará', de Carlos Vermut (2018); 'Oro', de Agustín Díaz Yanes (2017); 'Los niños salvajes', de Patricia Ferreira (2012); así como los dos títulos de Gonzalo Bendala: 'Cuando los ángeles duermen' (2018) y 'Asesinos inocentes' (2015).

Velasco se encuentra en la actualidad inmersa en la producción del largometraje 'La maniobra de la tortuga', de Juan Miguel del Castillo, labor que compagina con la creación, a partir de 2022, de los Premios Carmen, que otorgará la nueva institución cinematográfica andaluza, y de la que ha declarado que "ha nacido con mucha ilusión y muchas ganas, pero sobre todo con lo más bonito que tenemos: el amor que le tenemos al cine".

Marta Velasco fue elegida en 2014 por la European Film Promotion y el ICAA como representante española en la plataforma Producers on the Movie, participando en el Festival de Cannes entre un total de veinticuatro productores emergentes europeos.

La Asociación de Escritoras y Escritores Cinematográficos de Andalucía (Asecan) le concedió en 2019 el Premio Josefina Molina, galardón que resalta el trabajo de las mujeres cineastas andaluzas.

Otros premios destacados a su filmografía son la Biznaga de Oro del Festival de Málaga por 'Los niños salvajes' (2012); el Premio Feroz Zinemaldia del Festival de San Sebastián por 'Quién te cantará'; o la nominación al Goya a la Mejor Película por 'Intemperie' (2019).