La propuesta educativa 'Árbol de Navidad Europeo' llega a ocho colegios de primaria de la provincia de Huelva

La Diputación de Huelva, a través del Centro de Información Europea, Europe Direct, ha promovido la operación 'Árbol de Navidad Europeo' --European Christmas Tree Decoration Exchange--, consistente en el intercambio de Decoraciones para Árboles de Navidad entre centros escolares de distintos países de la Unión Europea. Más de 450 colegios de 20 países participan en este programa, entre ellos ocho centros de la provincia de Huelva: Huelva capital, dos de Lepe y uno de Alosno, Aracena, El Cerro del Andévalo y San Juan del Puerto.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, En este proyecto de intercambio cultural, los alumnos y alumnas de primaria ya han elaborado decoraciones navideñas de fabricación propia para intercambiarlas con escuelas de toda Europa, a las que llegarán por correo postal.

Además, cada centro aporta información sobre sus tradiciones navideñas, entorno local y deseos para 2026. Las escuelas participantes se conectan en grupos de 20 a 25 escuelas. De esta manera, cada escuela envía y recibe la misma cantidad de artículos. Con los adornos recibidos se decorará un árbol de Navidad en el colegio y se compartirá fotos con el resto de escuelas implicadas.

El Centro de Información Europea Europe Direct Huelva considera que es una experiencia auténtica para comprender mejor las tradiciones navideñas propias y para descubrir cómo se celebra la Navidad en los países vecinos.

El proyecto sirve, según ha indicado la Diputación, también para "aprender la geografía de nuestro continente, descubrir la cultura europea a través de sus similitudes y particularidades, y para desarrollar habilidades digitales y lingüísticas".

Los centros de infantil y primaria participantes de la provincia son Nuestra Señora de Gracia de Alosno, José Nogales de Aracena, Virgen de Andévalo de El Cerro de Andévalo, Muelle del Tinto y Prácticas, ambos de Huelva capital, Alonso Barba y La Noria, de Lepe y Colegio Parroquial San Juan Bautista de San Juan del Puerto. Está previsto que los centros de la provincia de Huelva compongan su 'Árbol de Navidad Europeo' con las decoraciones recibidas la primera y segunda semana de diciembre.