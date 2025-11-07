La provincia de Huelva muestra su oferta turística a periodistas e influencers alemanes y chinos

HUELVA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva ha acogido durante estos días la visita del productor e influencer chino Ziliang Zhan y del periodista freelance alemán, Carsten Heinke, para hacerse eco de los "principales atractivos" turísticos onubenses, especialmente los relacionados con la naturaleza y el patrimonio histórico.

Desde la Diputación de Huelva, a través de la Agencia Destino Huelva, se les ha diseñado un amplio programa de visitas para conocer de cerca lugares "tan emblemáticos" como el Parque Nacional de Doñana o el Paraje Natural Marismas del Odiel, ha indicado la institución provincial en una nota.

La Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía colabora con la Oficina Española de Turismo en Pekín (Turespaña) en la visita de Ziliang Zhan, dirigida al mercado chino y centrada en la promoción del Parque Nacional de Doñana y su entorno. Zhan, que actualmente reside en Barcelona, es un productor y cámara con una destacada presencia en redes sociales en China y un profundo conocedor de la historia de España.

Ziliang Zhan es una figura mediática con "más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales chinas" y durante estos días ha llevado a cabo "diversos rodajes y contenidos audiovisuales, mostrando la riqueza natural, cultural y paisajística de Doñana, El Rocío y la provincia de Huelva, con especial atención al turismo de naturaleza y al patrimonio histórico", ha explicado la Diputación.

Por su parte, y también incluida en la colaboración con la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y el Deporte de Andalucía, se ha atendido la petición recibida por parte de la Oficina Española de Turismo de Berlín para facilitar la presencia en la provincia de Huelva de Carsten Heinke, periodista freelance alemán, con una "destacada trayectoria y presencia en medios de alto prestigio en Alemania y otros países europeos".

Heinke tiene publicados varios libros y colabora como freelance en "numerosos medios" impresos y digitales tanto en Alemania, como en Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Suiza.

La Agencia Destino Huelva recibe cada año un "gran número" de periodistas, influencers, touroperadores y agentes de viaje "interesados en dar a conocer la riqueza turística de la provincia y todo lo que ofrece al viajero".

Los press trips y fam trips son acciones de promoción directa que contribuyen a dar a conocer "todas las bondades del destino y la oferta complementaria que despliega en las diferentes rustas gastronómicas, excursiones, actividades de ocio y deportes al aire libre, visitas culturales y patrimoniales, etc, por lo que se convierten en una eficaz herramienta para la gestión de la estacionalidad en la provincia".