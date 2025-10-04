La provincia de Huelva recupera más de 600 cuerpos exhumados en 30 actuaciones en fosas financiadas por el Gobierno

Archivo - Trabajos de exhumación de restos de víctimas del franquismo en el cementerio de La Soledad de Huelva capital. - SUBDELEGACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Huelva registra más de 600 víctimas recuperadas en exhumaciones en fosas comunes de diferentes municipios en 30 actuaciones que, a lo largo de los últimos años --con el I Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2020-2024--, han sido financiadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por valor de 1,1 millones de euros.

Así lo han indicado a Europa Press desde la Subdelegación del Gobierno en Huelva, después de que el pasado 30 de septiembre el Consejo de Ministros aprobara un Real Decreto que regula la concesión directa a diputaciones y ayuntamientos andaluces por valor de más de un millón de euros, incluyendo a los ayuntamientos de Huelva y Nerva.

Con esta nueva concesión, el Ayuntamiento de Huelva recibirá un importe de 150.000 euros para continuar con la exhumación de fosas comunes del cementerio de La Soledad, en el que se encuentran los restos de 1.100 personas, resultado de las ejecuciones de las condenas a muerte de los Consejos de Guerra sumarísimos y de los bandos de guerra.

En este sentido, la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha indicado a Europa Press que la capital onubense "se ha visto beneficiada con dos grandes subvenciones". Una primera de 100.000 euros que el Ayuntamiento ya ha ejecutado en el cementerio de La Soledad y que corresponden a "trabajos de exhumación durante el verano de 2024, en el que se consiguieron exhumar 39 cuerpos", y "la que se está llevando a cabo este año por parte de la Universidad de Granada --que consiguió la licitación pública del Consistorio onubense--, "que se inició en junio".

En esta última campaña, Rico ha subrayado que "se han podido también rescatar y exhumar 121 cuerpos", lo que hace un total de 160 exhumaciones y 375.000 euros de subvención para los trabajos en ambas actuaciones, a los que "hay que añadir otra subvención que se le dio al Ayuntamiento por 18.000 euros para trabajos de investigación histórica y localización de la delimitación de las fosas de La Soledad".

"De este modo, el Gobierno de España le ha dado una partida de 18.000 euros para trabajos de investigación y dos grandes partidas, una de 275.000 de este año y otra de 100.000 del año pasado, que suman 375.000. Con lo cual, lo que ha percibido hasta el momento el Ayuntamiento de Huelva son 393.000 euros; más la subvención que se le otorga ahora con este Real Decreto de 150.000 euros para otra futura exhumación de fosas", ha remarcado.

Por otra parte, con la subvención aprobada por el Consejo de Ministros el Ayuntamiento de Huelva percibirá un total de 50.000 euros para erigir memoriales de dignificación en donde se puedan depositar los cadáveres que no se identifiquen y, por tanto, no puedan entregarse por ahora a los familiares para que les den digna sepultura. En las actuaciones de exhumación de fosas desarrolladas con financiación estatal en el municipio se han recuperado 266 víctimas.

En total, Rico ha explicado que, hasta el momento, en la provincia de Huelva se han recuperado con los trabajos de exhumación realizados más de 600 cuerpos de víctimas de la represión franquista. De esta forma, ha destacado, por ejemplo, la recuperación de 266 en Nerva, 216 en Minas de Riotinto, 160 en Huelva capital, 33 en San Juan del Puerto, 26 en Bonares y 18 en Zufre.

Finalmente, la subdelegada ha destacado que a Andalucía "se le ha designado la tercera parte de todos los importes que ahora está canalizando el Gobierno de España", lo que supone "más de siete millones", así como que, en concreto, "Huelva es la provincia donde más intervenciones se han hecho, con más de 30 actuaciones financiadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por valor de más de un millón de euros".

"El Gobierno de España sigue impulsando las políticas de memoria democrática, un deber moral indispensable para fortalecer, reparar y reconocer la dignidad de las víctimas de la guerra civil española que posteriormente parecieron la represión de la dictadura franquista", ha concluido.