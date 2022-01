La provincia de Huelva roza los cien hospitalizados por Covid y registra casi 1.000 contagios en 24 horas

HUELVA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de la provincia de Huelva rozan este jueves las cien personas ingresadas por Covid-19 (96), de las cuales ocho se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), así como ha sumado casi mil contagios (982) en las últimas 24 horas, según los datos hechos públicos por la Consejería de Salud y Familias, consultados por Europa Press.

Asimismo, la tasa provincial ha bajado cinco puntos en 24 horas y se sitúa en 1.537,7, lo que la coloca como la quinta con mayor tasa de Andalucía. También como continúa bajando en la capital, que cuenta con una incidencia de 1.791,6.

Por otra parte, el número de municipios que se sitúan por encima de mil casos por cada 100.000 habitantes son 48, de los cuales 27 pertenecen al Área Sanitaria Norte (2.662,1), doce al Distrito Huelva-Costa (1.502,7) y nueve al Condado-Campiña (1.111,2), mientras que continúan siendo tres los municipios que presentan tasa cero: Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé y La Granada de Riotinto.

Asimismo, las tres localidades que cuenta con la tasa más alta de la provincia pertenecen al Área Sanitaria Norte y son Hinojales (5.454,5), El Cerro del Andévalo (5.328,7) y Rosal de la Frontera (4.419,6).

Así las cosas, la delegada de Salud y Familias en Huelva, Manuela Caro, ha señalado este jueves que aunque esta sexta ola "está golpeando fuerte", los casos "son menos graves" al "tener menor letalidad gracias a la vacuna", toda vez que ha recordado que los hospitales cuentan con cinco alas de hospitalización destinadas al Covid-19.

Además, ha subrayado que aunque hay un alto número de positivos, fue el 17 de enero cuando se alcanzó "el pico máximo, con 1.075 contagios", así como que los datos provinciales hacen que Huelva esté "por encima de la tasa media andaluza", que es de 1.407,8.

Finalmente, la delegada ha recordado que la pandemia "no es ninguna tontería", ya que hay 432 personas fallecidas desde su inicio, al tiempo que ha incidido en que "la única solución es la vacuna" que ha hecho que "aunque haya mucho más contagio, la peligrosidad del virus haya disminuido mucho".

"Atención Primaria es la más sacrificada porque está haciendo un arduo trabajo para llegar a todo", ha dicho la delegada al tiempo que ha reseñado que "hay pleno empleo", así como que "no hay enfermeras ni médicos en bolsa" para poder contratar, por lo que se encuentran buscando personal ya que "no es una cuestión de no tener dinero para contratar", sino de "falta de médicos".