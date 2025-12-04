La provincia de Huelva roza una ocupación media del 63% para el puente de diciembre, con el 68,7% en el interior

Archivo - Senderistas en la Sierra de Huelva. - EUROPA PRESS/PATRONATO DE TURISMO - Archivo

HUELVA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sector hotelero de Huelva estima de cara a este puente de la Constitución y la Inmaculada 2025 una ocupación media que se prevé que llegue al 62,34% de las plazas ofertadas, aunque el turismo de interior sube ligeramente esa media con el 68,75% de ocupación, según ha indicado la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (APHH), miembro del Círculo Empresarial de Turismo (CETH).

Esta estimación se sitúa en niveles similares a los registrados el año anterior, cuando la provincia logró un 62,1% de ocupación hotelera durante el mismo periodo festivo, ha señalado el CETH en una nota.

En este sentido, apunta que el puente de diciembre de 2025 presenta un periodo festivo "más reducido" lo que "condiciona las posibilidades de escapadas largas".

Sin embargo, remarca que "esta menor disponibilidad de días puede aumentar la propensión a viajar, dado que los consumidores tienden a maximizar cualquier oportunidad breve de descanso, especialmente cuando las fechas coinciden con periodos tradicionalmente vinculados al ocio y la movilidad", por lo que el CETH concluye "un periodo de disfrute más corto incentiva el consumo turístico especialmente en radios de proximidad".

Las previsiones apuntan a que Huelva "consolidará en 2025 una demanda similar a la del año anterior", apoyada en un perfil de visitante "que busca escapadas breves, accesibles y con identidad territorial". Por ello, subraya que "el comportamiento previsto confirma que, pese a tratarse de un puente de menor duración, la provincia mantiene su capacidad de atracción, especialmente para viajes de corta estancia".

De este modo, señala el sector que en comparación con los datos a nivel de Andalucía y tomando como referencia las encuestas elaboradas por la Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Fahat), Huelva "se sitúa por debajo de la media regional en cuanto a grado de ocupación se refiere el cual se sitúa en un 69,16%".