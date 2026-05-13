El proyecto Wafira II que forma a temporeras marroquíes para emprender en su país alcanza el 75% de ejecución

El proyecto Wafira II. - COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS

HUELVA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Wafira II supera el ecuador de su fase de movilidad en Huelva con un avance significativo en su itinerario de formación, acogida y actividades complementarias dirigido a 225 mujeres temporeras marroquíes que participan en la campaña agrícola onubense. El calendario operativo del proyecto en Huelva registra ya más de 40 eventos realizados de los casi 60 previstos, lo que supone en torno al 75% de ejecución del calendario global.

Según han indicado en una nota de prensa, en el ámbito estrictamente formativo, se han desarrollado 37 de las 42 sesiones previstas para siete grupos, cuatro de los cuales ya han completado su itinerario formativo mientras tres se encuentran en la fase final del proceso.

El avance confirma la "consolidación" del modelo Wafira II en Huelva, una intervención que combina formación en emprendimiento, desarrollo personal, educación financiera, mediación intercultural y actividades complementarias orientadas a reforzar la autonomía económica de las participantes de cara a su retorno a Marruecos.

"UN ESFUERZO LOGÍSTICO"

Desde la organización han apuntado que el desarrollo del programa en Huelva exige una compleja organización. Las sesiones se desarrollan fuera del horario laboral y requieren una coordinación permanente entre el equipo técnico, las cooperativas, los agricultores y agricultoras empleadores, las mediadoras interculturales, el equipo docente y las propias mujeres participantes.

"Wafira II no se puede entender solo como un programa formativo. Es también un ejercicio de coordinación territorial muy exigente, porque cada sesión implica logística, desplazamientos, adaptación de horarios y colaboración directa con las explotaciones agrícolas", señala la gerente de Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva, señala Natalia Aguilera.

Uno de los factores clave para el desarrollo del proyecto está siendo la implicación de los agricultores y agricultoras de Huelva. Su colaboración resulta "decisiva" para compatibilizar el trabajo en campaña con la formación, favorecer la organización de los grupos y sostener el desarrollo del programa en condiciones reales.

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva subrayan que este compromiso evidencia "una evolución del papel del sector agrícola en la migración circular". "El sector no solo facilita empleo durante la campaña, sino que contribuye a que esa experiencia pueda generar oportunidades de futuro para las mujeres en sus comunidades de origen", apunta Natalia Aguilera.

El proyecto refuerza así la dimensión social de la campaña agrícola onubense y sitúa al territorio como un espacio de cooperación, formación y responsabilidad compartida. En las próximas semanas se completarán las sesiones formativas restantes, así como varias actividades complementarias vinculadas al territorio, encuentros con empresarias y la clausura institucional de la fase española.

El cierre de esta etapa permitirá conectar el trabajo realizado en Huelva con la fase posterior de retorno en Marruecos, donde las participantes continuarán el proceso de acompañamiento para avanzar en la definición y posible puesta en marcha de sus iniciativas económicas.

Wafira II es un proyecto internacional de migración circular orientado a reforzar la autonomía económica de mujeres trabajadoras temporeras mediante formación, acompañamiento y emprendimiento. El proyecto está liderado en España por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, financiado por la Unión Europea a través del Migration Partnership Facility y desarrollado con el apoyo del International Centre for Migration Policy Development.

En su implementación global participan la Organización Internacional del Trabajo, las autoridades marroquíes -incluyendo el Miepeec y Anapec- y entidades de distintos países. En Andalucía, Cooperativas Agro-alimentarias de Huelva desarrolla la acción territorial en la fase de movilidad, en colaboración con cooperativas y agricultores del sector agrícola onubense.