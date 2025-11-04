PSOE acusa al PP de "desmantelar" el Hospital de Riotinto y de hacer "propaganda para tapar la nefasta gestión"

HUELVA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE por Huelva, Susana Rivas, ha respondido al presidente provincial del PP, Manuel Andrés González, tras sus declaraciones sobre una supuesta "mayor renovación integral del Hospital de Riotinto en sus 41 años". Rivas ha asegurado que González "miente descaradamente" y ha denunciado que la realidad en el centro es un "desmantelamiento", calificando sus comentarios como "una maniobra más de propaganda destinada a intentar tapar la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Juanma Moreno".

En este contexto, la socialista ha subrayado en un comunicado que "lo que estamos presenciando estos días es un periplo propagandístico del PP por los hospitales andaluces, destinado a intentar tapar la crisis sanitaria más grave de la historia de Andalucía: la de los cribados de cáncer de mama, que ha provocado angustia, retrasos en los diagnósticos y sufrimiento en miles de familias".

Para la parlamentaria socialista, "ya no engañan a nadie: la realidad es la que es, y la ciudadanía la conoce". Además, Rivas ha subrayado que "el Hospital de Riotinto lleva años sufriendo recortes, pérdida de profesionales, cierre de servicios y un deterioro progresivo que no se tapa con una visita ni con una foto".

"El PP habla de renovación, pero la realidad es desmantelamiento", ha subrayado, añadiendo que "lo sabemos quienes lo venimos denunciando desde hace años: los trabajadores del hospital, la ciudadanía de la comarca y el propio PSOE, que siempre ha estado a pie de calle, apoyando las movilizaciones y reclamando recursos para garantizar una atención sanitaria digna".

En este sentido, Rivas ha recordado que "hay una larga hemeroteca de denuncias, concentraciones y protestas a las puertas del hospital, impulsadas por profesionales y vecinos que han visto cómo se reducían las plantillas, se cerraban camas y se deterioraban los servicios esenciales".

"Ni la sanidad pública ni el Hospital de Riotinto se salvan del modelo del PP: recortes, privatización y propaganda", ha denunciado, señalando que "ya no cuela", porque "lo que la gente quiere no son fotos, sino soluciones", ha concluido.