El PSOE asegura que el Gobierno tiene "la máxima atención" en Matalascañas y critica "la tozudez" del alcalde

CHUCENA (HUELVA), 11 (EUROPA PRESS)

El parlamentario andaluz por el PSOE de Huelva Mario Jiménez ha asegurado este miércoles que Matalascañas es "la playa de toda la costa española que más atención está dispuesto a poner encima de la mesa el Gobierno de España", por ello, ha criticado "la tozudez" del alcalde de Almonte, Francisco Bella, porque, en su opinión, está "entorpeciendo la recuperación de una playa que podría abordarse de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz si hubiera colaboración"

A pregunta de los periodistas durante una visita a Chucena, el parlamentario ha señalado que la situación de Matalascañas "verdaderamente inexplicable" porque "la tozudez de su alcalde y la incapacidad de aceptar la ayuda que se le está atendiendo de manera reiterada por parte del Gobierno de España" están, en su opinión, "entorpeciendo la recuperación de una playa que podría abordarse su recuperación integral de manera mucho más rápida y mucho más eficaz si hubiera colaboración".

Al respecto, ha asegurado que Matalascañas sea la playa de toda la costa española que "más atención está dispuesto a poner encima de la mesa el Gobierno de España".

En este sentido, Jiménez ha incidido en que el Gobierno está actuando en la incorporación de más de 700.000 toneladas de sedimento y el abordaje de nueve espigones para "paliar los daños que ya se han producido de manera más urgente, con una inversión que supera los seis millones de euros".

No obstante, ha explicado que al Ayuntamiento de Almonte se le hizo llegar, por planes de emergencia, ante las pérdidas que se produjeron en su municipio el año pasado, "más de 400.000 euros". "Justo el 50% de lo que el propio Ayuntamiento presupuestó, que fueron 800.000 euros", ha indicado.

Pero, además, ha remarcado que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, recibió al alcalde en enero para "poner a su disposición una actuación integral en el conjunto de toda la playa, a cargo del Ministerio" con "toda la voluntad de abordar la recuperación definitiva de esa playa y de la situación de la depuradora". "Pero lamentablemente la respuesta del alcalde de Almonte fue morder la mano que se le estaba atendiendo para abordar esa reforma integral y esa recuperación integral de la playa. No lo entendemos", ha señalado.

Además, ha insistido en que la subdelegada del Gobierno, María José Rico, "ha vuelto a ofrecer esa ayuda" y el secretario de Estado "ha vuelto por carta a hacer ese ofrecimiento para la firma de un convenio entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Transición para abordar la reforma integral de la playa y garantizar su recuperación y su mantenimiento a largo plazo".

"Esperemos que haya una rectificación por parte del alcalde porque está perjudicando a sus vecinos y a su municipio y que coja la mano tendida que se le está haciendo por parte del Gobierno de España para alinearse con el interés de los ciudadanos y que no se convierta de nuevo en un cómplice de las estrategias de ataque al Ejecutivo, que le darán un titular, pero no resuelve la situación gravísima que tiene en estos momentos la playa de Matalascañas y que podría abordarse íntegramente y definitivamente con la inversión del Gobierno", ha finalizado.

ESTADO DE LAS CARRETERAS

Por otro lado, preguntado por las críticas hacia el estado de las carreteras de ámbito estatal, el parlamentario ha incidido en que en torno a 1.700 kilómetros de carretera son de titularidad de la Diputación Provincial o de la Junta de Andalucía, mientras que "apenas 400 kilómetros son titularidad del Gobierno de España".

Por ello, ha señalado que "resulta muy poco edificante y muy poco recomendable ver a líderes políticos del Partido Popular", que "tienen una responsabilidad en el conjunto de la red de carreteras absolutamente mayoritaria, 1.700 de esos 2.000 kilómetros, estar dando lecciones todos los días cuando tienen abandonadas a su suerte las carreteras que son de su responsabilidad".

Así, el socialista ha pedido al Partido Popular de Huelva "seriedad" y a la Junta de Andalucía que "por una vez mire con cariño a esta provincia", ya que es "la gran olvidada y la gran maltratada" del gobierno andaluza, y que "acometa de manera urgente e inmediata la restauración de la situación de la red viaria que es competencia de la comunidad autónoma".

"Nosotros también le pedimos al Gobierno de España, evidentemente, que cumpla con sus obligaciones en la red que es de titularidad estatal, pero se pueden ver que este mismo miércoles se está actuando en la A-49, competencia del Gobierno de España. Pero eso parece que no existe para el Partido Popular, que está con una actitud plañidera, quejándose permanentemente cuando lo que tenía que hacer es exigir a la Junta y a la Diputación que de una vez por todas aborde la recuperación de la red viaria", ha concluido.