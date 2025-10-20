PSOE asegura que son "muchos los afectados" en Huelva por cribados y vuelve a pedir la dimisión de la delegada

HUELVA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE de Huelva y parlamentario andaluz, Enrique Gaviño, ha asegurado este lunes que son "muchas las personas" que les contactan para "contar sus casos", por ello, ha afirmado que van a "seguir trabajando" para "darle voz a los que sufren", presentando mociones en todos los ayuntamientos, por lo que ha vuelto a pedir la dimisión de la delegada de salud, Manuela Caro, y ha criticado que se nombre a Antonio Sanz como consejero de Sanidad tras conocerse el "fallo informático".

En rueda de prensa, el socialista ha asegurado que su formación "va a seguir trabajando" para "darle voz a todas las personas que sufren", porque son "muchos los que se han puesto en contacto para contar sus casos".

Por ello, de esos casos, el socialista ha contado tres de ellos para que "nadie vuelva a tener la tentación de decir que en Huelva no hay nadie afectado, tal y como hizo la delegada", a la que ha vuelto a pedir su dimisión.

Así, en primer lugar ha narrado el caso de una joven "a la que le diagnosticaron cáncer de mama en 2020" y "tuvo que pasar todo periplo de pruebas, operación y sesiones de quimioterapia". "Una vez que terminó, ahora vive con el miedo de que no la llaman para nada, porque desde hace años la Junta no le manda ni una carta para ninguna prueba ni siquiera la de detección precoz", ha lamentado.

Por otra parte, ha contado el caso de "un hombre al que había que hacerle habitualmente pruebas de prevención de cáncer de colon porque tenía antecedentes familiares". "En el año 2020 no le hicieron ninguna prueba por el Covid, pero llegó 2022 y tampoco. Y empezó el peregrinaje de exigir sus pruebas. Al final, tres años después, cuando consiguió que le hicieran una prueba, ya había desarrollado cáncer de colon", ha narrado.

Por último, ha contado el caso de Juanma, un hombre joven que fue hace un tiempo a su médico porque "tenía dolores abdominales y sangre en las heces". "Su médico inmediatamente le mandó al especialista y le pidieron pruebas. Un año yendo al Juan Ramón Jiménez todas las semanas a pedir que alguien le diga algo. Que le den una prueba y no lo consigue", ha criticado.

"Estas son historias de Huelva, pero la delegada dice que no hay nadie afectado. Mucho está durando la delegada. Pero no es culpa de una persona, evidentemente, sino de un gobierno negligente, que va tarde y que va mal. Un gobierno que se ha dedicado durante siete años a destrozar lo público", ha enfatizado.

Al respecto, ha señalado que todo esto es para "forzar que toda esta gente que sufre acabe recurriendo a la privada". "Y esto se hace reduciendo el número de médicos, de enfermeros, de TCAE, ofreciéndoles contratos nimios y condiciones laborales indignas. Esto se consigue no dándole a Huelva las infraestructuras sanitarias que merecemos y quitando servicios", ha reiterado.

"Eso es lo que ha conseguido en estos siete años el gobierno de Juanma Moreno, y lo que ha provocado es este gran drama. Veinte días de horror en Andalucía. Pero los socialistas vamos a seguir trabajando. Dándole nuestra voz a todas las personas que sufren y reivindicando en el Parlamento un pleno específico para hablar de salud y presentado mociones en todos los ayuntamientos. Aunque el Partido Popular lo haya pervertido, el miércoles hablaremos de salud en el Parlamento de Andalucía", ha insistido.

FALLO DE PROGRAMA INFORMÁTICO

En este sentido, Gaviño ha asegurado que "la mayor negligencia sanitaria de la historia de Andalucía continúa dando nuevos episodios y nuevos capítulos por desgracia". "Lo último es echar balones fuera, buscar excusas. Ahora el Gobierno andaluz nos ha venido a decir, para hacerle más daño a las mujeres que ayer celebraban su día, es que el error se debía a un fallo de un programa informático", ha espetado.

"No entiende este gobierno, presidido por Juanma Moreno, que lo que ha ocurrido aquí durante tantos años es que las mujeres le pedían al gobierno que reaccionara, que estaba pasando algo porque no recibían sus resultados, porque no se las atendían. Pero en todo ese tiempo, el Gobierno andaluz lo que ha hecho es ignorarlas y no poner soluciones", ha criticado.

Al respecto, el socialista ha subrayado que un programa informático "no es el que maneja la sensibilidad de un Gobierno, es la humanidad, la capacidad de conectar con los problemas de la gente", pero el Gobierno de Moreno "en eso es muy deficiente".

"Si nos tenemos que creer que esto va de un problema informático es que encima ponen a Antonio Sanz al frente, el consejero de Presidencia y de Digitalización, el mismo hombre que se gastó tres millones de euros en un superordenador, como lo llamó él. Ese señor, que era en teoría el que tenía que hacer que todos los programas informáticos de la Junta funcionaran perfectamente, lo ponen como solución. Han metido al lobo en el gallinero", ha aseverado.

Por ello, Gaviño se ha preguntado "qué es lo que va a hacer este hombre, si va a intentar correr velos, va a intentar tapar, va a intentar evitar que se hable de este tema o va a intentar quitarle la voz a los ciudadanos y a las ciudadanas que están sufriendo la negligencia del gobierno andaluz".

Por otra parte, el socialista ha incidido en que los "problemas en el cribado" son "la punta del iceberg", porque "se está demostrando que ya no queda ahí". "Ya no son solo las mujeres que padecen un cáncer de mama, sino que somos todos los que estamos sometidos al miedo de que este gobierno no nos responda, puesto que ese mismo programa también gestiona el cáncer de cérvix o el de colon".

"Un iceberg que se llama negligencia del Partido Popular allí donde gobierna. Con el objetivo de siempre, destrozar lo público para beneficiar el negocio", ha finalizado.