El PSOE augura un 2026 "clave" para el futuro político de Punta Umbría (Huelva)

El secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Punta Umbría (Huelva), Jesús Ferrera, ha señalado que el año 2026 será un periodo "decisivo" para la política local y para el futuro del municipio, ya que, a su juicio, "será el año del descubrimiento de las caretas del actual equipo de Gobierno", al que ha acusado de "ocultarse tras excusas para no asumir los incumplimientos y las promesas electorales que no han sido llevadas a cabo".

En este sentido, Jesús Ferrera ha criticado la "continua" alusión al "bloqueo" por parte del Gobierno municipal, asegurando que se trata de "una justificación para encubrir engaños a los votantes y la falta de gestión durante la legislatura". En este sentido, ha afirmado que muchas de las promesas realizadas en campaña "no se han cumplido ni se cumplirán en el tramo final del mandato".

Desde el PSOE local reconocen el resultado de las últimas elecciones municipales y "la pérdida de confianza de parte de la ciudadanía". "Hemos tomado nota y aprendido de los errores cometidos en el pasado", ha subrayado Ferrera, asegurando que el partido afronta esta etapa con autocrítica y responsabilidad.

El dirigente socialista ha anunciado que en el último tramo de la legislatura "se despejarán incógnitas importantes que condicionarán la gobernabilidad de Punta Umbría de cara a 2027". Para ello, el PSOE abogará por el diálogo directo con colectivos y vecinos, "especialmente con quienes apostaron por el cambio y hoy muestran su decepción".

De este modo, Jesús Ferrera ha defendido que el objetivo prioritario de su formación es Punta Umbría, "por encima de siglas políticas y de intereses personales", y ha cargado contra la gestión del alcalde, Hernández Cansino, al que ha acusado de "desentenderse de sectores clave como los chiringuitos y la playa, fundamentales para el desarrollo turístico y económico del municipio".

Por último, el secretario general del PSOE de Punta Umbría ha reiterado su compromiso de trabajar "desde el consenso, sin líneas rojas ni vetos, con la voluntad de acabar con la crispación política y apostar por el entendimiento y los acuerdos en beneficio del pueblo".